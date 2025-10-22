Feitech terá transporte gratuito para visitantes em Passo Fundo; veja os locais de partida e horários

Os visitantes da Feira de Inovação, Tecnologia, Negócios e Conteúdo (Feitech) de Passo Fundo terão transporte gratuito para acessar o evento. Cinco linhas regulares de ônibus e outras três especiais levarão a comunidade até o evento que acontece de quinta (23) a sábado (25) no Gran Palazzo (veja abaixo).
A entrada na feira é gratuita, mediante inscrição no aplicativo Feitech. O evento é voltado a todos os públicos, desde estudantes a empreendedores. A expectativa é que cerca de 7 mil pessoas passem pelo evento nos três dias.
A programação reúne palestras, workshops, painéis temáticos, exposições tecnológicas e rodadas de negócios, além de espaços interativos de ativação.
Transporte para a Feitech
Linhas regulares:
- Linha Bourbon a Feitech
- Linha Passo Fundo Shopping a Feitech
- Linha Turis Hotel a Feitech
- Linha Colégio IE a Feitech
- Linha Colégio Ernesto Tochetto (Vera Cruz) a Feitech
Horários de operação: 9h, 11h, 13h, 15h, 17h e 19h
Linhas especiais:
- UPF (Centro de Convivência) a Feitech: quinta-feira às 13h e sexta-feira às 13h e 19h
- CD Farmácias São João a Feitech: quinta-feira às 14h e sexta-feira às 13h e 18h
- CIEE Shopping Bella Cittá a Feitech: Quinta-feira às 13h30min e sexta-feira às 13h30min
4ª edição da Feitech
Entre as presenças confirmadas estão nomes que unem tecnologia e empreendedorismo, como o fundador da XP Investimentos, Guilherme Benchimol, e os cientistas Carmem e Luiz Donaduzzi, à frente da indústria farmacêutica Prati-Donaduzzi.
Confira a programação completa neste link.