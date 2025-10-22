Feitech terá transporte gratuito para visitantes em Passo Fundo; veja os locais de partida e horários

Programação reúne palestras, workshops, painéis temáticos, exposições tecnológicas e rodadas de negócios. Feitech / Divulgação

Os visitantes da Feira de Inovação, Tecnologia, Negócios e Conteúdo (Feitech) de Passo Fundo terão transporte gratuito para acessar o evento. Cinco linhas regulares de ônibus e outras três especiais levarão a comunidade até o evento que acontece de quinta (23) a sábado (25) no Gran Palazzo (veja abaixo).

A entrada na feira é gratuita, mediante inscrição no aplicativo Feitech. O evento é voltado a todos os públicos, desde estudantes a empreendedores. A expectativa é que cerca de 7 mil pessoas passem pelo evento nos três dias.

A programação reúne palestras, workshops, painéis temáticos, exposições tecnológicas e rodadas de negócios, além de espaços interativos de ativação.

Transporte para a Feitech

Linhas regulares:

Linha Bourbon a Feitech

Linha Passo Fundo Shopping a Feitech

Linha Turis Hotel a Feitech

Linha Colégio IE a Feitech

Linha Colégio Ernesto Tochetto (Vera Cruz) a Feitech

Horários de operação: 9h, 11h, 13h, 15h, 17h e 19h

Linhas especiais:

UPF (Centro de Convivência) a Feitech : quinta-feira às 13h e sexta-feira às 13h e 19h

: quinta-feira às 13h e sexta-feira às 13h e 19h CD Farmácias São João a Feitech: quinta-feira às 14h e sexta-feira às 13h e 18h

quinta-feira às 14h e sexta-feira às 13h e 18h CIEE Shopping Bella Cittá a Feitech: Quinta-feira às 13h30min e sexta-feira às 13h30min

4ª edição da Feitech

Entre as presenças confirmadas estão nomes que unem tecnologia e empreendedorismo, como o fundador da XP Investimentos, Guilherme Benchimol, e os cientistas Carmem e Luiz Donaduzzi, à frente da indústria farmacêutica Prati-Donaduzzi.