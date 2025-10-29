Evento que incentiva o empreendedorismo e inovação começa hoje em Palmeira das Missões  

Expectativa é que cerca de 2 mil pessoas participem nos dois dias de evento. Conecta Futuro / Divulgação

Começou nesta quarta-feira (29) o evento Conecta Futuro, destinado à troca de conhecimento e empreendedorismo e novas experiências, em Palmeira das Missões, no norte gaúcho. A ação segue até quinta (30) no Parque de Exposições Telmo José Schardong.

Ao todo, são cerca de 60 painelistas e 20 estandes. A expectativa é que cerca de 2 mil pessoas participem nos dois dias.

Entre os destaques da programação está o Hackathon, maratona de inovação que reúne estudantes, profissionais e empreendedores para desenvolver soluções criativas voltadas aos desafios da cadeia do leite e derivados.

Serviço

O que : evento Conecta Futuro

: evento Conecta Futuro Quando : 29 e 30 de outubro de 2025

: 29 e 30 de outubro de 2025 Horário : das 8h às 18h

: das 8h às 18h Onde : Parque de Exposições Telmo José Schardong — Palmeira das Missões, RS

: Parque de Exposições Telmo José Schardong — Palmeira das Missões, RS Ingressos: R$ 30 para estudantes e R$ 250 para o público geral neste link.