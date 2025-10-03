Geral

Em Passo Fundo
Estrutura que pegou fogo no pátio da Coleurb é interditada; veja o que se sabe sobre o incêndio

Segundo o Corpo de Bombeiros, há risco de colapso da estrutura. Fogo atingiu oficina e parte do almoxarifado 

Luiz Otávio Calderan

Repórter

