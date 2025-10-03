Estrutura que pegou fogo no pátio da Coleurb é interditada; veja o que se sabe sobre o incêndio

A estrutura que pegou fogo no pátio da empresa de transporte Coleurb, na madrugada desta sexta-feira (3), foi interditada. Segundo o Corpo de Bombeiros, o motivo tem a ver com o risco de colapso da estrutura.
O fogo começou por volta das 3h40min e destruiu completamente o prédio onde funcionava a oficina e parte do almoxarifado da companhia. As chamas se alastraram rapidamente, uma vez que o incêndio foi de grandes proporções e parte da estrutura era de madeira (assista abaixo).
— Já tiveram desabamentos do telhado. Aguardamos que os técnicos e equipe de engenharia emitam laudo para liberar o prédio. Mas, no momento, a estrutura segue interditada em razão do risco — disse a capitã Anna Maria Fernandes, que participou da operação.
Quando o fogo começou, alguns ônibus estavam estacionados no local. Os funcionários do turno, porém, conseguiram manobrar e tirar os veículos do espaço rapidamente, o que colaborou com o combate às chamas, disse a capitã do Corpo de Bombeiros.
Apesar da intensidade das chamas, ninguém ficou ferido e nenhum veículo da frota foi danificado. As linhas de ônibus operaram normalmente ao longo do dia.
O que causou o incêndio
Segundo o Instituto-Geral de Perícias (IGP), há baixa probabilidade de que o incêndio tenha sido criminoso. A principal hipótese é que o fogo tenha iniciado por um curto-circuito na parte elétrica.
Essa confirmação, contudo, só virá depois da conclusão dos laudos periciais. No momento, equipes do IGP e Corpo de Bombeiros trabalham para identificar as causas exatas do sinistro.
A empresa disse que ainda não contabilizou todos os prejuízos, mas reforçou que a operação do transporte coletivo segue normalmente, sem impacto para os passageiros.