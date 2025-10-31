Enfermeiro é condenado a 24 anos de prisão por causar morte de médico em Erechim

Segundo andar da residência ficou completamente destruído. Corpo de Bombeiros / Divulgação

O enfermeiro Matheus Henrique Oliveira da Paixão foi condenado a 24 anos de prisão por matar o médico Gabriel Basso de Moura, 32 anos, em Erechim, no norte gaúcho. O resultado do júri, que começou na manhã de quinta-feira (30), saiu na madrugada desta sexta (31), no Fórum de Erechim.

O crime ocorreu na madrugada de 26 de novembro de 2023, no bairro Atlântico. As chamas, que começaram no ambiente interno, causaram um incêndio de grandes proporções. Conforme a denúncia do Ministério Público, Moura morreu em decorrência de asfixia por carbonização.

Leia Mais Relembre: Suspeito de provocar incêndio que matou médico em casa é preso em Erechim

Paixão foi julgado por homicídio doloso. A sentença incluiu o qualificador de meio cruel, que ocorre quando o réu dificulta a defesa da vítima e causa perigo comum. O enfermeiro estava preso desde 27 de novembro de 2023, o dia seguinte ao crime.

À época, a perícia identificou evidências que indicam que o enfermeiro ateou fogo na casa. O homem disse à polícia que teria usado drogas e estava em surto psicótico. Ele conseguiu sair da residência, mas deixou Moura para trás. O corpo do médico foi localizado em meio aos escombros na manhã seguinte, pelo Corpo de Bombeiros.

O segundo andar da casa foi completamente destruído pelas chamas. Além de Moura, os pais dele também moravam na residência, mas não estavam no local no momento do incêndio.

Gabriel Basso de Moura, 32 anos, morava na casa dos pais em Erechim, no norte gaúcho. Arquivo pessoal / Divulgação

Questionada, a defesa de Matheus informou que respeita a decisão dos jurados, mas que irá recorrer da sentença aplicada. Em seu argumento, os advogados pediram a isenção da pena ao afirmar que a fatalidade foi causada pelo estado psíquico do enfermeiro devido ao consumo incontrolado de droga no dia do incêndio.