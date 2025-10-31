Enfermeiro é condenado a 24 anos de prisão por causar morte de médico em Erechim

O enfermeiro Matheus Henrique Oliveira da Paixão foi condenado a 24 anos de prisão por matar o médico Gabriel Basso de Moura, 32 anos, em Erechim, no norte gaúcho. O resultado do júri, que começou na manhã de quinta-feira (30), saiu na madrugada desta sexta (31), no Fórum de Erechim.
O crime ocorreu na madrugada de 26 de novembro de 2023, no bairro Atlântico. As chamas, que começaram no ambiente interno, causaram um incêndio de grandes proporções. Conforme a denúncia do Ministério Público, Moura morreu em decorrência de asfixia por carbonização.
Paixão foi julgado por homicídio doloso. A sentença incluiu o qualificador de meio cruel, que ocorre quando o réu dificulta a defesa da vítima e causa perigo comum. O enfermeiro estava preso desde 27 de novembro de 2023, o dia seguinte ao crime.
À época, a perícia identificou evidências que indicam que o enfermeiro ateou fogo na casa. O homem disse à polícia que teria usado drogas e estava em surto psicótico. Ele conseguiu sair da residência, mas deixou Moura para trás. O corpo do médico foi localizado em meio aos escombros na manhã seguinte, pelo Corpo de Bombeiros.
O segundo andar da casa foi completamente destruído pelas chamas. Além de Moura, os pais dele também moravam na residência, mas não estavam no local no momento do incêndio.
Questionada, a defesa de Matheus informou que respeita a decisão dos jurados, mas que irá recorrer da sentença aplicada. Em seu argumento, os advogados pediram a isenção da pena ao afirmar que a fatalidade foi causada pelo estado psíquico do enfermeiro devido ao consumo incontrolado de droga no dia do incêndio.
O Ministério Público optou por não se manifestar sobre o caso.