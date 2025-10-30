Geral

Enfermeiro acusado de causar incêndio que matou médico em Erechim é julgado nesta quinta-feira

Réu responde pelo crime de homicídio doloso por atear fogo na casa onde estava com Gabriel Basso de Moura, 32 anos. Crime ocorreu em novembro de 2023

Emerson Carniel

