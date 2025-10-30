Enfermeiro acusado de causar incêndio que matou médico em Erechim é julgado nesta quinta-feira

Julgamento acontece no Fórum de Erechim. Emerson Carniel / Agencia RBS

Começou na manhã desta quinta-feira (30) o julgamento do acusado de matar o médico Gabriel Basso de Moura, 32 anos, no Fórum de Erechim, no norte gaúcho.

O réu é o enfermeiro Matheus Henrique Oliveira da Paixão, julgado pelo crime de homicídio doloso por atear fogo na casa onde estava com Gabriel.

O julgamento começou por volta das 10h, com o depoimento do irmão do médico. O júri é conduzido pelo juiz Marcos Agostini. A expectativa é que a audiência termine ainda nesta quinta-feira.

Leia Mais Relembre: Suspeito de provocar incêndio que matou médico em casa é preso em Erechim

A advogada de acusação, Dilene Fátima Dezan, entende que as provas apresentadas até o momento são suficientes para apontar o acusado como o responsável pelo delito:

— Tanto eu quanto a família esperamos que a justiça seja feita, que a acusação seja acolhida pelos jurados, porque as provas são inequívocas de que o réu tirou a vida de Gabriel.

O crime ocorreu na madrugada de 26 de novembro de 2023, no bairro Atlântico, em Erechim. As chamas, que começaram no ambiente interno, causaram um incêndio de grandes proporções. Conforme a denúncia do Ministério Público, a vítima morreu em decorrência de asfixia por carbonização.

À época, a perícia identificou evidências que indicam que o enfermeiro ateou fogo na casa. O homem disse à polícia que teria usado drogas e estava em surto psicótico. Ele conseguiu sair do interior da residência. O corpo de Moura foi localizado em meio aos escombros na manhã seguinte, pelo Corpo de Bombeiros.

Além de Moura, os pais dele também moravam na residência, mas não estavam no local no momento do incêndio. O médico trabalhava no Hospital Santa Terezinha e no Hospital da Caridade de Erechim, que manifestaram pesar pelo ocorrido.

— Continua sendo difícil, todos os dias. Eu espero que a justiça seja feita, que ele (acusado) pague pelo o que fez. Ele interrompeu a vida do meu filho, que era promissora e feliz — disse a mãe de Gabriel, Lorien Basso de Moura.

O que diz a defesa

O réu é defendido por quatro advogadas, que sustentam que o crime foi ocasionado devido a um problema de segurança pública: o uso de drogas.