Encontrado o corpo de homem desaparecido no Rio Passo Fundo em Faxinalzinho 

O corpo do homem que desapareceu no Rio Passo Fundo, em Faxinalzinho, norte gaúcho, no último domingo (5) foi localizado na manhã desta sexta-feira (10).
Conforme o Corpo de Bombeiros, o corpo de Cristiano Garcia, 50 anos, estava a cerca de 300 metros do ponto onde ocorreu o acidente. Ele foi localizado pelas equipes de busca por volta das 10h.
O homem estava com outras quatro pessoas em barco de pesca, próximo à barragem da Usina Hidrelétrica Monjolinho. Eles faziam um passeio de caíco quando, ao manobrar, a embarcação virou. Todos os ocupantes caíram na água.
Quatro pessoas, sendo um homem e três mulheres, conseguiram nadar até a margem do rio e se salvar. Conforme o Corpo de Bombeiros, todos os ocupantes estavam sem coletes.
As buscas começaram ainda no domingo, mas houve dificuldade para acessar pontos mais remotos devido a profundidade de até 40 metros no local.
