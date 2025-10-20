Geral

Fonte de energia
Notícia

Empreendedor transforma descarte de óleo em negócio sustentável e mobiliza 45 cidades no norte do RS

Com mais de 300 pontos de coleta, projeto recolhe 2,5 toneladas de óleo usado por semana. Resíduo é transformado em biocombustível

Guilherme Canal

