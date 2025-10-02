Em Passo Fundo, vice-governador Gabriel Souza apresenta investimentos e projetos para os próximos anos na cidade e região

Parcerias com o setor privado, malha ferroviária e concessão das rodovias do Bloco 2 foram alguns dos assuntos trazidos pelo vice-governador do Estado, Gabriel Souza, em palestra na Reunião Almoço Personalidades promovida pelo Comitê de Entidades Empresariais de Passo Fundo nesta quinta-feira (2).
Com a palestra "Presente e futuro do Rio Grande do Sul: ações do Estado para o desenvolvimento de Passo Fundo e região", o político resgatou números sobre diferentes áreas desde o início do mandato do governador Eduardo Leite, em 2019.
Nos últimos seis anos, foram R$ 193 milhões de investimentos para municípios do Planalto, sendo R$ 148 milhões para Passo Fundo por meio do Fundopem/RS.
O vice-governador também apresentou dados sobre o investimento de obras escolares no município de R$ 11 milhões em instituições as escolas estaduais, sendo:
- Wolmar Salton: R$ 3,4 milhões
- Protásio Alves: R$ 1,6 milhão
- Fagundes dos Reis: R$ 1,1 milhão
- General Prestes Guimarães: R$ 1 milhão.
Pontos críticos da região
Sobre a duplicação da BR-285, importante rodovia da região, Souza informou que nos próximos 15 dias deve se encontrar com o deputado federal Isnaldo Bulhões (MDB-AL), relator do orçamento do próximo ano, para incluir a obra na agenda.
— Reforçaremos e pediremos formalmente a ele para incluir uma rubrica, uma programação orçamentária no orçamento da União, a fim de que possamos iniciar a obra no ano que vem. É uma obra de 12 quilômetros de duplicação fundamental para Passo Fundo e região — disse.
O político também confirmou que a expectativa é lançar o edital da concessão das rodovias do Bloco 2 até o final deste ano. Sobre a malha ferroviária gaúcha, Gabriel apresentou a situação atual da concessão com a Rumo Logística, que encerra em 2027.
— Essa concessão é lá da década de 1990. O contrato se encerra em dois anos, então teremos que mudar essa concessão porque não está bom. Essa concessão terá que ser feita pelo governo federal. Os estados do Codesul rejeitaram a renovação antecipada do contrato da concessão com a Rumo, aqui na Malha Sul, e contratamos uma consultoria especializada para ajudar a decidir os cenários e defendermos a manutenção da Malha Sul unificada — disse durante a palestra.
Já sobre a concessão dos aeroportos, que inclui os terminais de Passo Fundo e Santo Ângelo, o vice-governador pontuou que, durante os primeiros três anos do contrato, os investimentos devem ter como foco a pista, o terminal de passageiros, equipamentos e estacionamento.
— Temos agora o prazo para a assinatura formal do contato de concessões. O primeiro ano é um período onde a empresa poderá entrar no negócio, conseguir fazer melhorias de manutenção, alguma reforma na benfeitoria já existente e, posteriormente os investimentos começam. Os investimentos, nos dois aeroportos (de Passo Fundo e Santo Ângelo) é de mais de R$ 100 milhões — disse.