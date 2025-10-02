Em Passo Fundo, vice-governador Gabriel Souza apresenta investimentos e projetos para os próximos anos na cidade e região

Encontro aconteceu nesta quinta-feira (2) em Passo Fundo. Michel Sanderi / Divulgação

Parcerias com o setor privado, malha ferroviária e concessão das rodovias do Bloco 2 foram alguns dos assuntos trazidos pelo vice-governador do Estado, Gabriel Souza, em palestra na Reunião Almoço Personalidades promovida pelo Comitê de Entidades Empresariais de Passo Fundo nesta quinta-feira (2).

Com a palestra "Presente e futuro do Rio Grande do Sul: ações do Estado para o desenvolvimento de Passo Fundo e região", o político resgatou números sobre diferentes áreas desde o início do mandato do governador Eduardo Leite, em 2019.

Nos últimos seis anos, foram R$ 193 milhões de investimentos para municípios do Planalto, sendo R$ 148 milhões para Passo Fundo por meio do Fundopem/RS.

O vice-governador também apresentou dados sobre o investimento de obras escolares no município de R$ 11 milhões em instituições as escolas estaduais, sendo:

Wolmar Salton : R$ 3,4 milhões

: R$ 3,4 milhões Protásio Alves : R$ 1,6 milhão

: R$ 1,6 milhão Fagundes dos Reis : R$ 1,1 milhão

: R$ 1,1 milhão General Prestes Guimarães: R$ 1 milhão.

Pontos críticos da região

Sobre a duplicação da BR-285, importante rodovia da região, Souza informou que nos próximos 15 dias deve se encontrar com o deputado federal Isnaldo Bulhões (MDB-AL), relator do orçamento do próximo ano, para incluir a obra na agenda.

— Reforçaremos e pediremos formalmente a ele para incluir uma rubrica, uma programação orçamentária no orçamento da União, a fim de que possamos iniciar a obra no ano que vem. É uma obra de 12 quilômetros de duplicação fundamental para Passo Fundo e região — disse.

O político também confirmou que a expectativa é lançar o edital da concessão das rodovias do Bloco 2 até o final deste ano. Sobre a malha ferroviária gaúcha, Gabriel apresentou a situação atual da concessão com a Rumo Logística, que encerra em 2027.

— Essa concessão é lá da década de 1990. O contrato se encerra em dois anos, então teremos que mudar essa concessão porque não está bom. Essa concessão terá que ser feita pelo governo federal. Os estados do Codesul rejeitaram a renovação antecipada do contrato da concessão com a Rumo, aqui na Malha Sul, e contratamos uma consultoria especializada para ajudar a decidir os cenários e defendermos a manutenção da Malha Sul unificada — disse durante a palestra.

Já sobre a concessão dos aeroportos, que inclui os terminais de Passo Fundo e Santo Ângelo, o vice-governador pontuou que, durante os primeiros três anos do contrato, os investimentos devem ter como foco a pista, o terminal de passageiros, equipamentos e estacionamento.