Geral

Norte do RS
Notícia

Égua cai em fossa e é resgatada pelo Corpo de Bombeiros em Nonoai; assista ao vídeo

Animal ficou cerca de 16 horas dentro do buraco de 5 metros de profundidade. Cavalo foi içado com apoio de trator com guincho

GZH Passo Fundo

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS