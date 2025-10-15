Égua cai em fossa e é resgatada pelo Corpo de Bombeiros em Nonoai; assista ao vídeo

Uma égua precisou ser resgatada pelo Corpo de Bombeiros depois de cair em uma fossa de uma propriedade rural de Nonoai, cidade de 13,7 mil habitantes do norte gaúcho, na tarde de terça-feira (14). O animal ficou cerca de 16 horas dentro do buraco.

A égua "Chiquita" caiu na fossa recém-aberta localizada na linha Ipiranga, no interior do município, na noite de segunda-feira (13). O buraco tem cerca de 5 metros de profundidade.

— A Chiquita caiu uma noite antes. Como ela tinha fugido da propriedade, o morador da casa avistou o animal dentro da fossa. Mas como a casa está em construção, ela tá aberta ainda — contou Sedenir José Lemes da Silva, cuidador da égua.

Conforme os bombeiros, após acalmar o animal, foi improvisado um buçal a partir de um cabo de resgate utilizado para salvamentos em altura. Com o apoio dos vizinhos e de um trator com guincho, a equipe usou uma cinta de elevação de 4 toneladas para suspender o cavalo.

O animal foi retirado da fossa e entregue saudável ao dono, sem ferimentos (veja abaixo).

Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, esse tipo de resgate não é incomum na região. Somente neste ano, o quartel de Nonoai atendeu 10 ocorrências com animais, mas essa foi a primeira com um equino.