Dia de Finados: confira a programação, horários de visitação e serviços em Passo Fundo

Passo Fundo se prepara para receber visitantes nos oito cemitérios municipais no Dia de Finados, celebrado no domingo (2).

Os espaços nos bairros Vera Cruz, Petrópolis, Ribeiros, Jardim da Colina, Santo Antônio, São João, São Miguel e Roselândia, receberão atenção especial da administração para garantir limpeza, segurança e organização durante a data.

Embora o poder público realize a manutenção periódica nos cemitérios, a conservação das carneiras continua sendo de responsabilidade dos familiares. Por isso, a prefeitura solicita a colaboração de todos para que mantenham os espaços limpos, organizados e com destinação correta dos resíduos gerados.

Com o objetivo de organizar os cemitérios e a visitação, foram estabelecidas algumas normas. Confira:

Até esta sexta-feira (31): serão permitidas construções, reformas e manutenções em jazigos e sepulturas, até as 17h, mediante autorização do Núcleo de Cemitérios

serão permitidas construções, reformas e manutenções em jazigos e sepulturas, até as 17h, mediante autorização do Núcleo de Cemitérios Sábado (1º): apenas pequenas intervenções e pinturas nas sepulturas

apenas pequenas intervenções e pinturas nas sepulturas Domingo (2): permitida somente a limpeza das sepulturas com panos, sem interferir no funcionamento e na visitação dos cemitérios.

Os horários de visitação serão estendidos no feriado: os cemitérios abrem às 7h e seguem até 19h. Nos demais dias, das 8h às 17h.

Segurança, trânsito e serviços públicos

Os cemitérios da cidade contarão com o apoio da Brigada Militar, Polícia Rodoviária Estadual e Guarda Municipal, que atuarão no policiamento, sinalização e orientação do trânsito.

No domingo (2), apenas serviços essenciais e de urgência funcionarão normalmente:

Saúde: Cais Petrópolis (das 8h às 20h), Hospital Dia da Criança (funcionamento normal), farmácia do Cais Petrópolis (até 1h) e Samu 24h

Cais Petrópolis (das 8h às 20h), Hospital Dia da Criança (funcionamento normal), farmácia do Cais Petrópolis (até 1h) e Samu 24h Coleta de lixo: no domingo (2), apenas em pontos de maior acúmulo, especialmente no Centro e próximo aos cemitérios

no domingo (2), apenas em pontos de maior acúmulo, especialmente no Centro e próximo aos cemitérios Transporte coletivo: seguirá horários de domingo, com linhas especiais para os cemitérios

seguirá horários de domingo, com linhas especiais para os cemitérios Limpeza pública: equipes da secretaria de Serviços Gerais manterão plantão para manutenção e recolhimento de resíduos em praças e cemitérios.