Crianças recebem atendimento médico após ataque de abelhas em escola de Passo Fundo

Pelo menos 14 crianças precisaram receber atendimento médico depois de um ataque de enxame de abelhas na Escola Municipal de Ensino Fundamental Cohab Secchi, em Passo Fundo. O caso foi na tarde de segunda-feira (20).
Segundo informações repassadas pela escola à Secretaria Municipal de Educação (SME), um grupo de crianças brincava no pátio da instituição quando, por acidente, provocou a colmeia e acionou o enxame contra os alunos.
Pelo menos 14 crianças foram atingidas pelas abelhas e receberam atendimento médico no posto de saúde do bairro. Dessas, três tiveram reações mais significativas. "Mas todas foram prontamente assistidas e passam bem", disse a SME.
A direção da escola informou que não tinha conhecimento da existência daquela colmeia no local. Depois do ataque, o Corpo de Bombeiros isolou a área para remover as abelhas. Os responsáveis pelos alunos foram informados sobre a situação.
Há cerca de dois meses, o Corpo de Bombeiros precisou retirar outro enxame de abelhas em área próxima a uma parada de ônibus, perto da escola. Na ocasião, pelo menos duas pessoas precisaram ser hospitalizadas por causa da reação das ferroadas.
O que fazer em casos de ataques de abelhas
Essenciais para a polinização e preservação ambiental, as abelhas também são temidas por suas ferroadas, que podem causar alergias graves tanto em seres humanos quanto nos animais. Esses insetos ficam mais ativos na primavera e verão, quando a temperatura sobe, vem a época de reprodução e aumenta a oferta de trabalho para coletar néctar e pólen das flores.
É nesse momento que alguns enxames migram e começa uma busca intensa por alimento fora das colmeias — em especial no ambiente urbano. Quando isso acontece, é comum que as abelhas fiquem mais estressadas devido a poluição sonora, cheiros fortes e movimentos bruscos, que esses insetos entendem como ameaças.
Por isso, o Corpo de Bombeiros orienta o que fazer em casos de enxames próximos ou até mesmo ataques de abelhas. Veja a seguir:
- Manter a calma. Não é indicado tentar se defender jogando água, inseticida ou pedra no enxame, pois os insetos se sentirão ameaçados.
- Cobrir áreas sensíveis do corpo, como pescoço, rosto e cabeça
- Sair do local o mais rápido possível
- Acionar o Corpo de Bombeiros através do 193 para que façam a remoção da colmeia via procedimento padrão.
Se alguém for atingido pelas ferroadas de abelhas:
- Em reações locais, higienizar adequadamente o local da picada com água e sabão. Normalmente em picadas de vespas ou marimbondos, o ferrão não fica preso, então a própria limpeza já é o suficiente para retirá-lo
- Compressa fria também pode aliviar os sintomas
- Caso não haja melhora dos sintomas ou se houver surgimento súbito de sintomas diversos logo após a picada, é recomendável procurar atendimento médico imediato, principalmente em pacientes com histórico de alergias graves.
Em caso de acidentes em locais remotos ou que o atendimento médico não é possível de imediato, uma alternativa é ligar para Centro de Informação Toxicológica do Rio Grande do Sul, o CIT, pelo número 0800.721.3000, que pode orientar o paciente em relação à prevenção e primeiros socorros até o atendimento de um profissional de saúde.