Crianças recebem atendimento médico após ataque de abelhas em escola de Passo Fundo

Crianças foram atendidas e passam bem, disse a SME. Eduarda Costa / Agencia RBS

Pelo menos 14 crianças precisaram receber atendimento médico depois de um ataque de enxame de abelhas na Escola Municipal de Ensino Fundamental Cohab Secchi, em Passo Fundo. O caso foi na tarde de segunda-feira (20).

Segundo informações repassadas pela escola à Secretaria Municipal de Educação (SME), um grupo de crianças brincava no pátio da instituição quando, por acidente, provocou a colmeia e acionou o enxame contra os alunos.

Pelo menos 14 crianças foram atingidas pelas abelhas e receberam atendimento médico no posto de saúde do bairro. Dessas, três tiveram reações mais significativas. "Mas todas foram prontamente assistidas e passam bem", disse a SME.

A direção da escola informou que não tinha conhecimento da existência daquela colmeia no local. Depois do ataque, o Corpo de Bombeiros isolou a área para remover as abelhas. Os responsáveis pelos alunos foram informados sobre a situação.

Há cerca de dois meses, o Corpo de Bombeiros precisou retirar outro enxame de abelhas em área próxima a uma parada de ônibus, perto da escola. Na ocasião, pelo menos duas pessoas precisaram ser hospitalizadas por causa da reação das ferroadas.

O que fazer em casos de ataques de abelhas

Essenciais para a polinização e preservação ambiental, as abelhas também são temidas por suas ferroadas, que podem causar alergias graves tanto em seres humanos quanto nos animais. Esses insetos ficam mais ativos na primavera e verão, quando a temperatura sobe, vem a época de reprodução e aumenta a oferta de trabalho para coletar néctar e pólen das flores.

É nesse momento que alguns enxames migram e começa uma busca intensa por alimento fora das colmeias — em especial no ambiente urbano. Quando isso acontece, é comum que as abelhas fiquem mais estressadas devido a poluição sonora, cheiros fortes e movimentos bruscos, que esses insetos entendem como ameaças.

Por isso, o Corpo de Bombeiros orienta o que fazer em casos de enxames próximos ou até mesmo ataques de abelhas. Veja a seguir:

Manter a calma . Não é indicado tentar se defender jogando água, inseticida ou pedra no enxame, pois os insetos se sentirão ameaçados.

. Não é indicado tentar se defender jogando água, inseticida ou pedra no enxame, pois os insetos se sentirão ameaçados. Cobrir áreas sensíveis do corpo, como pescoço, rosto e cabeça

do corpo, como pescoço, rosto e cabeça Sair do local o mais rápido possível

o mais rápido possível Acionar o Corpo de Bombeiros através do 193 para que façam a remoção da colmeia via procedimento padrão.

Se alguém for atingido pelas ferroadas de abelhas:

Em reações locais, higienizar adequadamente o local da picada com água e sabão. Normalmente em picadas de vespas ou marimbondos, o ferrão não fica preso, então a própria limpeza já é o suficiente para retirá-lo

com água e sabão. Normalmente em picadas de vespas ou marimbondos, o ferrão não fica preso, então a própria limpeza já é o suficiente para retirá-lo Compressa fria também pode aliviar os sintomas

Caso não haja melhora dos sintomas ou se houver surgimento súbito de sintomas diversos logo após a picada, é recomendável procurar atendimento médico imediato, principalmente em pacientes com histórico de alergias graves.