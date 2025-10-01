Corpos de vítimas de acidente em Entre-Ijuís seguem em análise e não têm prazo para liberação

Da esq. para direita: Samara, Ana Paula, Gabriel e Jonathan. Arquivo pessoal

Os corpos das quatro vítimas de um acidente ocorrido na tarde do último sábado (27) na BR-285, em Entre-Ijuís, ainda não foram liberados para velório e sepultamento.

A demora se dá por conta da complexidade de exames em andamento no Instituto-Geral de Perícia (IGP) para identificar definitivamente os remanescentes humanos. Até o momento, não há previsão de liberação.

Leia Mais Irmãos e cunhado que morreram em acidente em Entre-Ijuís celebraram aniversário um dia antes e viajavam para visitar familiares

Os quatro jovens envolvidos no acidente, sendo três irmãos e cunhado, morreram carbonizados, o que dificulta o processo de reconhecimento. São eles:

Ana Paula Fernandes Diello dos Santos , 25 anos

, 25 anos Jonathan Fernandes Diello , 26 anos

, 26 anos Samara Fernandes , 28 anos

, 28 anos Gabriel Artemio Soares dos Santos, 28 anos

O IGP informou que amostras de DNA das vítimas foram encaminhados para análise no laboratório do órgão, em Porto Alegre. Em nota, o instituto diz que "a equipe trabalha para que a liberação ocorra no menor prazo possível".

Colisão foi na BR-285, em Entre-Ijuís, por volta das 14h50min de sábado (27). Márcio Santos / Caçadores de Notícias

Na tarde do acidente, por volta de 14h50min, os jovens se deslocavam de Panambi a Santo Ângelo em um Corsa, quando colidiram frontalmente em um caminhão que transportava leite, próximo da localidade de Esquina Gaúcha.

A pista tinha acúmulo de água no momento do acidente e a polícia suspeita que o carro aquaplanou, o que pode ter levado o motorista a perder o controle da direção. No entanto, o resultado conclusivo das causas da colisão ainda depende de laudo pericial.

O que diz o IGP