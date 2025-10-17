Como verificar se uma bebida foi adulterada? Veja o vídeo com as dicas de uma sommelier

Garrafas falsificadas têm rótulos com informação diferente das originais. Reprodução RBS TV / Divulgação

Com a crise desencadeada pela fraude do metanol em bebidas alcoólicas no Brasil, os consumidores estão em alerta e os estabelecimentos já registram redução no consumo de destilados. Porém, essa não é a única adulteração que pode impactar a saúde e o bolso dos clientes.

Na última quarta-feira (15), a Polícia Civil de Passo Fundo realizou uma operação para desarticular um grupo suspeito de falsificar bebidas. A investigação apontou que as garrafas eram compradas em lixão, com rótulos impressos em uma gráfica e o conteúdo adulterado.

Segundo a delegada responsável, Carolina Goulart, o grupo já era investigado desde antes da situação envolvendo a contaminação por metanol:

— Eram realmente indivíduos que compravam uma bebida de má qualidade, engarrafavam principalmente destilados. A gente já estava investigando eles há algum tempo, eles tinham uma pequena fábrica que produziam e depois comercializavam aqui na comunidade de Passo Fundo, nos bares.

Leia Mais Dois homens são presos por falsificação de bebidas em Passo Fundo; garrafas eram compradas em lixão

Conforme o presidente do Sindicato dos Bares, Hotéis e Restaurantes de Passo Fundo, Leo Duro, esse tipo de situação acaba impactando também comerciantes que atuam na legalidade.

— Os empresários que estão sempre comprando a bebida de forma correta, mantendo a nota fiscal guardada dentro do seu estabelecimento para demonstrar ao cliente que é uma bebida de procedência, vão acabar tendo a desconfiança do cliente por causa dessas pessoas que buscam sempre um benefício a mais — avalia.

Muitas vezes, as bebidas falsificadas são vendidas por preços abaixo do praticado no mercado. Dessa forma, clientes compram pensando que estão conseguindo boas oportunidades com descontos.

De acordo com a empresária Natalia Mattos, que atua no ramo de vinhos, essa situação afeta muito as vendas:

— Com certeza nos prejudica porque são preços às vezes de 70% a menos. E são vinhos que ninguém vai ter certeza do que tem dentro. Pode ser só um vinho de descaminho que trouxeram da Argentina pra cá? Pode, mas também pode não ser — comenta.

Leia Mais Em meio à crise do metanol, casas noturnas de Passo Fundo têm redução no consumo de destilados

Adulterações pioram a ressaca

Polícia Civil de Passo Fundo apreendeu mais de cem garrafas adulteradas em operação. Rebecca Mistura / Agencia RBS

Além de prejudicar os empresários que compram produtos originais, o comércio de bebidas falsificadas também expõe consumidores a riscos. Segundo o médico Vicente Abal, o processo de produção sem os devidos cuidados e o uso de insumos sem procedência pode gerar problemas de saúde.

O médico ressalta que os sintomas da "ressaca" tendem a ser muito piores, com mais desconforto gastrointestinal, dor abdominal e vômitos excessivos.

— Geralmente, pelo menos 6 a 12 horas depois de tomar essa bebida, junto com sintomas visuais e neurológicos eventualmente. Muita sonolência, muita confusão mental, alterações de visão, esses são sinais de alarme que nos levam a procurar um serviço de urgência — explica.

Leia Mais Saiba quais são os principais sintomas de intoxicação por metanol

Como verificar a procedência das bebidas

Uma dica é sempre conferir os dados nos sites das marcas. Reprodução RBS TV / Divulgação

Além de solicitar a nota fiscal da compra das bebidas feita pelo estabelecimento junto ao fornecedor, o consumidor pode também se atentar a alguns detalhes. A empresária Natalia Mattos, que também é sommelier, explica que alguns pontos nos rótulos e embalagens podem ser verificados.

Desde impressões tortas ou de má qualidade até a falta de selos e informações sobre o produto. Veja as dicas abaixo:

— Sempre tomar atenção no rótulo, se ele tem o registro do MAPA, que é o órgão aqui no Brasil que vai garantir a procedência desse produto. Outra coisa é a graduação alcoólica: às vezes eles imprimem o rótulo e só vão carimbando de qualquer forma. E nem é isso que tem dentro — orienta.

Outra dica da sommelier é acessar o site das marcas e comparar as informações oficiais ao que está nos rótulos, para ter certeza de que são iguais.