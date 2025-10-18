Como a dependência do carro e dispersão urbana afetam a mobilidade em Passo Fundo

Tráfego da cidade está altamente concentrado na Avenida Brasil. Reprodução / RBS TV

Passo Fundo se move, majoritariamente, sobre quatro rodas. Os dados do Censo 2022 divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que 48% dos deslocamentos da cidade são feitos em automóveis.

O índice é superior ao registrado no Rio Grande do Sul (45%) e está bem acima da média nacional (32%). A pesquisa aponta uma dependência do carro particular e é reflexo de um modelo urbano disperso.

De acordo com a doutora em Planejamento Urbano e Regional e professora da Universidade de Passo Fundo (UPF), Carla Portal Vasconcellos, os dados apresentam um problema estrutural:

— Passo Fundo é uma cidade muito dispersa, com grandes vazios urbanos e uma baixa densidade nas periferias. Isso faz com que as pessoas dependam do automóvel, porque o transporte público, na maioria das vezes, pode não atender de forma prática.

A expansão das áreas urbanas é uma das principais causas do tempo de deslocamento: em Passo Fundo, 37% da população leva de 16 a 30 minutos para chegar ao trabalho. O período pode ser considerado longo em um município de porte médio.

Conforme a especialista, a medida que a cidade se espalha, a infraestrutura precisa alcançar distâncias cada vez maiores. Isso porque levar saneamento básico e transporte para locais distantes custa caro.

— Nas periferias, onde a terra é mais barata, vivem as pessoas com menor poder aquisitivo, que acabam precisando se deslocar mais. Nesse caso, sem um transporte público eficiente, muitas recorrem ao carro — explica.

Tráfego concentrado e gargalos no trânsito

Além da dispersão urbana, outra característica que impacta a mobilidade é o tráfego da cidade estar altamente concentrado na Avenida Brasil. A principal via de Passo Fundo se divide entre o fluxo de carros e ônibus.

No entanto, barreiras físicas como o Rio Passo Fundo e os trilhos de trem dificultam a abertura de novas vias alternativas para o deslocamento.

— A maioria das linhas de ônibus passa pela Brasil, e isso cria gargalos e ainda aumenta o tempo de viagem. Até mesmo pequenos trajetos dentro da cidade podem levar quase uma hora — explica Carla.

Aumentar o número de vias, no entanto, não resolveria o problema, ressalta a professora:

— Em várias cidades, ampliar as ruas só gerou mais carros. O que precisamos é repensar o modelo de deslocamento, priorizando o transporte coletivo e a mobilidade ativa.

Modelos possíveis e sustentáveis

A mobilidade ativa, representada pela caminhada e pedalada, é um dos caminhos sustentáveis apontados pela especialista, com benefícios que vão da saúde à qualidade do ar e meio ambiente. Todavia, há dificuldade nas condições básicas de infraestrutura do município: calçadas adequadas em todas as vias, rampas de acessibilidade e ciclovias concentradas.

Em alguns casos, a influência da topografia do município também impacta diretamente nas formas de transporte.

— As ciclovias de Passo Fundo têm um caráter mais esportivo do que funcional. Elas não ligam casa e trabalho, e ainda têm interrupções perigosas. Sem estrutura, o pedestre e o ciclista permanecem em situação de vulnerabilidade — avalia.

Carla defende que as cidades brasileiras adotem conceitos como o da “cidade de 15 minutos”. O modelo — proposto pelo pesquisador Carlos Moreno, da Universidade de Paris — prevê que ninguém esteja a mais de 15 minutos a pé dos principais serviços e comércios.

A ideia por trás é simples: distâncias menores reduziriam a necessidade de carros e longos deslocamentos.

— Se eu posso resolver tudo a pé, em 15 minutos, não preciso pegar o carro. Paris investe nisso e cria subcentros, além de limitar vagas de estacionamento em novos prédios. Aqui, acontece o contrário, pois em muitos casos são oferecidas várias vagas para um só apartamento — compara a professora.

