Centenária, maior árvore de erva-mate do RS tem 2,2 metros de circunferência e fica em mata de difícil acesso do norte gaúcho

Árvore fica na propriedade rural de Janice Muliterno Adami, no interior de Caseiros. Vilson Nadin / Divulgação

Revelada na manhã desta quarta-feira (1º), a maior árvore de erva-mate do Rio Grande do Sul tem 2,22 metros de circunferência e mais de 20 metros de altura. O tamanho chama a atenção, uma vez que pés de erva-mate têm, em média, circunferência de 30 a 40 centímetros. Não é possível precisar a idade da espécie, mas pelo tamanho estima-se que passe de cem anos.

A divulgação faz parte do concurso Árvores Gigantes, promovido por um projeto da Universidade de Passo Fundo (UPF), Emater e Câmara Setorial da Erva-Mate.

A árvore fica na propriedade rural de Janice Muliterno Adami, no interior de Caseiros, município de 3 mil habitantes do norte gaúcho. Além do primeiro lugar, também é de lá a terceira colocação: um pé de erva-mate de 2,07 metros de circunferência.

— Achamos que ficariam entre as maiores, mas não no primeiro e terceiro lugar. Elas estavam em um local de difícil acesso, então acredito que sejam nativas, ninguém plantou —disse a dona da propriedade, Janice Muliterno Adami.

O segundo lugar ficou com a propriedade de Claudete Ianjevicz, de Barão de Cotegipe, também da Região Norte, onde foi identificada uma árvore de erva-mate com circunferência de 2,20m (veja a lista completa dos vencedores abaixo).

Considerada a planta símbolo do Rio Grande do Sul, a erva-mate é o primeiro patrimônio imaterial do Estado e o principal produto florestal não madeireiro da Mata Atlântica, bioma da qual a árvore nativa faz parte.

O RS tem 14 mil produtores de erva-mate e, segundo a Emater, cinco polos ervateiros: nas regiões de Machadinho, Erechim, Palmeira das Missões, Venâncio Aires e Alto Taquari.

Espécie que levou primeiro lugar fica em mata densa no interior de Caseiros, no norte gaucho. ICMBio / Divulgação

Quais as árvores gigantes de erva-mate do RS

Propriedade de Janice Muliterno Adami (Caseiros): 2,22 metros de circunferência Propriedade de Claudete Ianjevicz (Barão de Cotegipe): 2,20 metros de circunferência Propriedade de Janice Muliterno Adami (Caseiros): 2,07 metros de circunferência Propriedades de Ilsemar Markmann (Victor Graeff) e Nelson Dapont (Ilópolis): 1,97 metros de circunferência Propriedade de Ademar Gaio (Ilópolis): 1,94 metros de circunferência Propriedade de Renato Ahlert (Carazinho): 1,93 metros de circunferência Propriedades de Leonardo Amaro Paludo (Itapuca) e Lúcio Portalupi Gosi (Arvorezinha): 1,89 metros de circunferência Propriedade de Sueli de Albuquerque da Costa (Soledade): 1,80 metros de circunferência Propriedade de Elton Reus Gasparin (Arvorezinha): 1,77 metros de circunferência Propriedade de Arno Brunetto (Ilópolis): 1,72 metros de circunferência.

Concurso avaliou 41 árvores

Ao todo, o concurso analisou 41 pés de erva-mate. A proposta é encontrar árvores que conseguiram viver por muito tempo e, ainda, preservar a fauna e flora nativa do RS.

Para medir a maior árvore, pesquisadores usaram o critério de Circunferência da Altura do Peito (CAP), feito a 1,3 metro de distância do solo. Isso porque, no caso da erva-mate, a altura não é tão importante quanto a circunferência da espécie.

Agora, as árvores vencedoras devem receber indicação para virar matrizes, o que significa que devem virar mudas para repetir as suas genéticas.