Geral

Mais de 20m de altura
Notícia

Centenária, maior árvore de erva-mate do RS tem 2,2 metros de circunferência e fica em mata de difícil acesso do norte gaúcho

Espécie foi divulgada na manhã desta quarta-feira (1º) após concurso promovido pela UPF, Emater e Câmara Setorial da Erva-Mate 

Luiz Otávio Calderan

Repórter

