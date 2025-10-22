Cemitérios de Passo Fundo têm baixa movimentação antes do Dia de Finados

Os irmãos Bernardete e Betani Sachetti começaram a limpeza do túmulo da mãe na terça-feira (21). Tatiana Tramontina / Agencia RBS

Mesmo com a proximidade do Dia de Finados, em 2 de novembro, o movimento ainda é tímido nos cemitérios de Passo Fundo, no norte do Estado. Poucas famílias têm realizado a limpeza e manutenção dos túmulos, uma tradição que costuma se intensificar nos dias que antecedem o feriado.

O prazo para construir, reformar ou fazer manutenções nos jazigos e sepulturas vai até 31 de outubro, com possibilidade de pequenas intervenções nos dias 1º e 2 de novembro (confira o cronograma completo abaixo). Mas o recomendado é não deixar para a última hora.

Por volta das 15h desta terça-feira (21), os irmãos Bernardete e Betani Sachetti chegaram ao Cemitério Vera Cruz com baldes e panos para começar a limpeza no jazigo da mãe.

— Eu passo óleo de peroba no túmulo e agora vamos tirar todos esses matos ao redor. Aproveitamos a folga do meu irmão do trabalho, que é caminhoneiro, para vir organizar — disse Bernardete.

Quem também aproveitou a folga para pintar o jazigo dos sogros foi o vigilante Cléo Aquino, que trabalha no turno da noite.

— Há mais de 20 anos, eu e a minha esposa fazemos essas manutenções antes do feriado. No último domingo, tiramos todo o mato que tinha ao redor e hoje eu vim pintar — contou.

Programação do Dia de Finados

Para o Dia de Finados, a Secretaria de Transportes e Serviços Gerais está intensificando os trabalhos de manutenção nos oito cemitérios municipais: Vera Cruz, Petrópolis, Ribeiros, Jardim da Colina, Santo Antônio, São João, São Miguel e Roselândia.

Conforme o secretário Alexandre de Mello, os serviços de roçada, limpeza e recolhimento de resíduos são realizados de forma periódica ao longo do ano, mas nesta semana recebem maior atenção.

— É importante salientar que, embora a prefeitura realize a manutenção nos cemitérios, a conservação das carneiras é de responsabilidade dos familiares. Por isso, solicitamos que cada um realize a manutenção do espaço onde seu familiar está sepultado, com o devido cuidado e destinação dos resíduos, mantendo a organização e limpeza dos cemitérios — informa.

Também foram definidos regramentos específicos para o período:

Até 31 de outubro: estão permitidas construções, reformas e manutenções nos jazigos até as 17h, mediante autorização do Núcleo de Cemitérios;

estão permitidas construções, reformas e manutenções nos jazigos até as 17h, mediante autorização do Núcleo de Cemitérios; 1º de novembro: apenas pequenas intervenções e pinturas serão liberadas;

apenas pequenas intervenções e pinturas serão liberadas; 2 de novembro: famílias poderão fazer somente a limpeza com panos, sem causar interferências no funcionamento e na visitação dos cemitérios.

Secretaria de Transportes e Serviços Gerais reforçou dos serviços de roçada, limpeza e recolhimento de resíduos. Tatiana Tramontina / Agencia RBS

No Dia de Finados, o horário de visitação será ampliado das 7h às 19h. Nos demais dias, os cemitérios funcionam das 8h às 17h.

A prefeitura manterá equipes de limpeza durante todo o dia, com caminhão contêiner para recolhimento dos resíduos, além do apoio da Brigada Militar, Comando Rodoviário da Brigada Militar e Guarda Municipal, que vão auxiliar na segurança e no controle do trânsito nos locais com mais movimento.