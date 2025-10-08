Carro pega fogo em garagem e deixa 12 feridos em Sarandi; veja o vídeo

Local funciona como comércio e residência. Arquivo pessoal / Divulgação

Na noite de terça-feira (7), um incêndio em veículo na garagem de um edifício deixou 12 pessoas feridas em Sarandi, no norte do Estado. Um idoso está em estado grave e precisou ser transferido para o Hospital Vila Nova, em Porto Alegre.

Conforme o Corpo de Bombeiros de Sarandi, as chamas começaram por volta das 19h40min, no prédio localizado na Rua Paulo Dall Olgio, no centro da cidade. O local funciona como comércio e residência.

Leia Mais Bombeiros entram no terceiro dia de buscas por homem que desapareceu em rio de Faxinalzinho

Ao todo, 10 moradores do prédio precisaram de atendimento médico devido à inalação de fumaça tóxica. Desses, nove foram avaliados e liberados durante a madrugada desta quarta-feira (8).

Já por volta das 7h, um idoso, de 79 anos, precisou ser encaminhado para tratamento em Porto Alegre. Proprietário do carro que ocasionou o incêndio, ele sofreu queimaduras nas vias aéreas e face.

Além dos moradores, dois bombeiros que trabalhavam no combate às chamas também precisaram de atendimento. Eles se intoxicaram com a fumaça, receberam os cuidados e foram liberados na madrugada.

Ainda não se sabe o que ocasionou as chamas. As causas do incêndio agora serão investigadas.

*Colaborou Felipe Matiasso