Caminhão percorre 17 quilômetros com casa na carroceria no interior de Lagoa Vermelha; assista ao vídeo

Alguns móveis sob medida dos antigos proprietários ficaram na residência transportada pelo caminhão. Margarete Gritti Sasset / Reprodução

Uma cena inusitada chamou a atenção na segunda-feira (29): um caminhão transportou uma casa inteira na carroceria por 17 quilômetros no interior de Lagoa Vermelha, município de 28 mil habitantes do norte gaúcho (assista abaixo).

Tudo começou quando a família da agricultora Carina Aparecida da Silva procurava uma casa nova para a irmã, que até então morava de aluguel. Uma pesquisa de preços mostrou que construir uma estrutura nova estava fora do orçamento — a saída, então, foi procurar por uma casa já pronta e que pudesse ser transportada.

— Procuramos quem fizesse (esse transporte), mas não estava fácil de encontrar, até que um amigo da família disse: deixa comigo que eu levo. Ele pegou o caminhão, chamou outros da vizinhança e começaram a trabalhar. Foi a primeira vez dele levando uma casa também — conta, bem-humorada.

Leia Mais Caminhão é flagrado levando casa inteira no noroeste do RS; assista ao vídeo

Ao todo, oito homens trabalharam para desmontar partes como o telhado, separar a estrutura de um porão e organizar o transporte da residência da localidade de Nossa Senhora das Graças para o Reassentamento 25 de Julho. Dos 17 quilômetros de distância, 15km foram em estradas do interior e 2km para cruzar um trecho da BR-285.

A operação começou no dia 22 e a mudança definitiva foi no dia 29. Foram 16 horas de transporte: o grupo saiu do local de origem pela manhã e só chegou na nova propriedade às 3h da madrugada.

A operação deu certo: ao ser instalada na terra da família de Carina, a casa estava praticamente intacta — só teve alguns danos nas beiradas, mas nada que não possa ser consertado, conta ela:

— Estávamos preocupados porque eles tinham que amarrar bem, deixar a estrutura firme em cima do caminhão. E no caminho encontraram muitos "enroscos": em uns trechos da estrada tiveram que tirar galhos, em outras precisaram de um trator para puxar (o caminhão). E o medo que caísse? Aí perderíamos a casa inteira e todos os dias de trabalho (risos). Mas no fim deu tudo certo.

Casa chegou inteira já foi instalada em sua nova propriedade, no Reassentamento 25 de Julho, em Lagoa Vermelha. Carina Aparecida da Silva / Divulgação

Já no lugar, a casa está com seu novo telhado e tem até alguns móveis sob medida dos antigos proprietários, que nem chegaram a ser tirados da estrutura — foram junto com o caminhão. O próximo passo, agora, é fazer uma nova pintura e arrumar o pátio nos arredores.

Além de ter dado certo, a operação foi vantajosa para a família: a casa de madeira custou R$ 15 mil, enquanto o transporte ficou pela amizade. Os homens só cobraram a alimentação pelos dias trabalhados e o diesel do caminhão.