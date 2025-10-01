Caminhão percorre 17 quilômetros com casa na carroceria no interior de Lagoa Vermelha; assista ao vídeo

Uma cena inusitada chamou a atenção na segunda-feira (29): um caminhão transportou uma casa inteira na carroceria por 17 quilômetros no interior de Lagoa Vermelha, município de 28 mil habitantes do norte gaúcho (assista abaixo).
Tudo começou quando a família da agricultora Carina Aparecida da Silva procurava uma casa nova para a irmã, que até então morava de aluguel. Uma pesquisa de preços mostrou que construir uma estrutura nova estava fora do orçamento — a saída, então, foi procurar por uma casa já pronta e que pudesse ser transportada.
— Procuramos quem fizesse (esse transporte), mas não estava fácil de encontrar, até que um amigo da família disse: deixa comigo que eu levo. Ele pegou o caminhão, chamou outros da vizinhança e começaram a trabalhar. Foi a primeira vez dele levando uma casa também — conta, bem-humorada.
Ao todo, oito homens trabalharam para desmontar partes como o telhado, separar a estrutura de um porão e organizar o transporte da residência da localidade de Nossa Senhora das Graças para o Reassentamento 25 de Julho. Dos 17 quilômetros de distância, 15km foram em estradas do interior e 2km para cruzar um trecho da BR-285.
A operação começou no dia 22 e a mudança definitiva foi no dia 29. Foram 16 horas de transporte: o grupo saiu do local de origem pela manhã e só chegou na nova propriedade às 3h da madrugada.
A operação deu certo: ao ser instalada na terra da família de Carina, a casa estava praticamente intacta — só teve alguns danos nas beiradas, mas nada que não possa ser consertado, conta ela:
— Estávamos preocupados porque eles tinham que amarrar bem, deixar a estrutura firme em cima do caminhão. E no caminho encontraram muitos "enroscos": em uns trechos da estrada tiveram que tirar galhos, em outras precisaram de um trator para puxar (o caminhão). E o medo que caísse? Aí perderíamos a casa inteira e todos os dias de trabalho (risos). Mas no fim deu tudo certo.
Já no lugar, a casa está com seu novo telhado e tem até alguns móveis sob medida dos antigos proprietários, que nem chegaram a ser tirados da estrutura — foram junto com o caminhão. O próximo passo, agora, é fazer uma nova pintura e arrumar o pátio nos arredores.
Além de ter dado certo, a operação foi vantajosa para a família: a casa de madeira custou R$ 15 mil, enquanto o transporte ficou pela amizade. Os homens só cobraram a alimentação pelos dias trabalhados e o diesel do caminhão.
— Aqui no interior ainda tem muito disso: as pessoas se ajudam e podem contar umas com as outras — terminou ela.