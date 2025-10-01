Geral

De mudança
Notícia

Caminhão percorre 17 quilômetros com casa na carroceria no interior de Lagoa Vermelha; assista ao vídeo

Estrutura foi levada de localidade para outra em operação que levou 16 horas por estradas do interior, na segunda-feira (29) 

Julia Possa

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS