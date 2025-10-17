Brigada Militar resgata mais de 160 galos em rinha no interior de Ernestina

Galos ficavam confinados em celas artesanais. BABM / Divulgação

Uma ação conjunta da Brigada Militar desmantelou uma rinha de galos na noite de quinta-feira (16), no interior de Ernestina, no norte do Estado. Foram resgatados 163 animais em condições de maus-tratos, com lesões graves.

Os policiais chegaram até o local após denúncias anônimas. Os animais estavam confinados em celas artesanais sem ventilação, luz solar ou espaço para se locomover, em situação de crueldade e abuso.

Segundo a BM, parte dos animais apresentava dificuldades para se manter em pé, devido à gravidade dos ferimentos. Além disso, a polícia também encontrou medicamentos, seringas, lixas e tesouras utilizados para preparar os animais para as lutas.

Um tambor, conhecido como rinhadeiro, foi encontrado no centro do galpão, onde os galos eram colocados para lutar.

No local estavam 54 pessoas no momento da operação. Os responsáveis pela rinha foram autuados em flagrante e responderão pelo crime ambiental.

O rinhadeiro foi destruído e os galos resgatados foram encaminhados para atendimento veterinário. Participaram da ação policiais do 3° Batalhão Ambiental, 3º Regimento de Polícia Montada e 3º Batalhão de Polícia de Choque.