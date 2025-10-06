Bombeiros fazem buscas por homem que desapareceu no Rio Passo Fundo, em Faxinalzinho

Homem desapareceu após cair de embarcação no domingo no Rio Passo Fundo. Corpo de Bombeiros / Divulgação

O Corpo de Bombeiros de Nonoai realiza buscas nesta segunda-feira (6) por um homem que desapareceu na tarde de domingo (5) após cair no Rio Passo Fundo, em Faxinalzinho, no norte do Estado. O incidente aconteceu por volta das 15h30min.

Segundo os bombeiros, cinco pessoas faziam um passeio em uma espécie de caíco (barco de pesca), próximo à barragem da Usina Hidrelétrica Monjolinho. Ao manobrar a embarcação, o caíco virou e todos os ocupantes caíram na água.

Quatro conseguiram nadar até a margem, mas um homem não foi mais visto. As buscas foram iniciadas no domingo e seguem em andamento.