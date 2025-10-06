Geral

Norte do RS
Notícia

Bombeiros fazem buscas por homem que desapareceu no Rio Passo Fundo, em Faxinalzinho

Ele estava com outras quatro pessoas em um caíco que virou durante uma manobra

Luiz Otávio Calderan

Repórter

