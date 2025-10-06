Bombeiros fazem buscas por homem que desapareceu no Rio Passo Fundo, em Faxinalzinho

O Corpo de Bombeiros de Nonoai realiza buscas nesta segunda-feira (6) por um homem que desapareceu na tarde de domingo (5) após cair no Rio Passo Fundo, em Faxinalzinho, no norte do Estado. O incidente aconteceu por volta das 15h30min.
Segundo os bombeiros, cinco pessoas faziam um passeio em uma espécie de caíco (barco de pesca), próximo à barragem da Usina Hidrelétrica Monjolinho. Ao manobrar a embarcação, o caíco virou e todos os ocupantes caíram na água.
Quatro conseguiram nadar até a margem, mas um homem não foi mais visto. As buscas foram iniciadas no domingo e seguem em andamento.
Devido à profundidade do local, entre 30 e 40 metros, os mergulhadores não conseguem realizar atividades de mergulho.