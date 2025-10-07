Bombeiros entram no terceiro dia de buscas por homem que desapareceu em rio de Faxinalzinho 

Local onde barco virou tem até 40 metros de profundidade. Corpo de Bombeiros / Divulgação

Esta terça-feira (7) marca o terceiro dia de buscas pelo homem que desapareceu após cair no Rio Passo Fundo, em Faxinalzinho, no norte do Estado. O incidente aconteceu por volta das 15h30min do último domingo (5).

O trabalho é realizado pelo Corpo de Bombeiros de Nonoai. O homem de 50 anos estava com outras quatro pessoas em barco de pesca, próximo à barragem da Usina Hidrelétrica Monjolinho.

Eles faziam um passeio de caíco quando, ao manobrar, a embarcação virou. Todos os ocupantes caíram na água.

Quatro pessoas conseguiram nadar até a margem do rio e se salvar. As buscas pelo desaparecido foram iniciadas ainda no domingo, conforme os bombeiros, e seguem em andamento.

Devido à profundidade de até 40 metros no local, os mergulhadores não conseguem realizar atividades de mergulho que facilitariam o trabalho de resgate.