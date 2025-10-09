"Arco-íris de nuvem" colore o céu de Passo Fundo mesmo sem chuva; veja fotos

Quem olhou para o céu do centro de Passo Fundo, no norte do Estado, se deparou com um facho de cores em meio as nuvens. Mesmo com tempo firme e nenhum sinal de chuva, um "arco-íris" apareceu na quarta-feira (8).
A nuvem iridescente é um fenômeno óptico que ocorre quando as formações exibem cores vivas e cintilantes, semelhante ao arco-íris. Conforme a moradora da Avenida Brasil que fez os registros, Kerollen Carvalho, o espetáculo no céu durou cerca de 25 minutos entre o fim da manhã e o início da tarde.
— A primeira foto foi às 11h55min. Foi até 12h19min e passou — disse.
A nuvem arco-íris pode ter dois formatos: em halo ou faixa, como registrado em Passo Fundo. O efeito é o resultado da interação dos raios solares com as partículas de vapor de água ou cristais de gelo que formam as nuvens.
O encontro gera um fenômeno ondulatório, a difração, que ocorre quando a onda é obstruída por um objeto ou passa por uma abertura com dimensões de escalas iguais aos seus comprimentos de onda. A luz contorna estes obstáculos alterando a onda.
O resultado é semelhante ao efeito visto em bolhas de sabão ou manchas de óleo na água. Para o fenômeno acontecer é preciso luz solar, nuvens com cristais de gelo e um ângulo de incidência da luz adequado.
