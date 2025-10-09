Arboreto do Alto Uruguai preserva mais de 200 espécies de árvores e vira sala de aula a céu aberto

Área tem quatro hectares. Reprodução RBS TV / Divulgação

Localizado em Barão de Cotegipe, cidade de 7,3 mil habitantes no norte do RS, o Arboreto do Alto Uruguai reúne mais de 200 espécies de árvores nativas e exóticas em uma área de quatro hectares.

Criado há três décadas no povoado Sérvia, o espaço é considerado o terceiro maior do sul do Brasil em espécies introduzidas — aquelas que não ocorrem naturalmente na região. Além de ser um importante centro de conservação ambiental, o arboreto funciona como ferramenta de estudo e pesquisa.

Mantido pelo Colégio Agrícola Estadual Ângelo Emílio Grando de Erechim, o local abriga a primeira floresta demonstrativa do norte gaúcho e recebe estudantes da disciplina de Silvicultura, voltada ao cultivo e manejo de florestas.

— É um lugar de estudo, pesquisa e com três grandes objetivos: educativo, ecológico e econômico. O educativo, onde os alunos estudam; o ecológico, com a volta dos animais à floresta; e o econômico, que nos leva a refletir sobre o valor de uma floresta — explica o vice-diretor Valdecir Balestrin.

A estudante Sabrina Trombetta Colombo destaca o aprendizado prático proporcionado pelo espaço:

— A gente aprende sobre estratificação das sementes, propagação de mudas, adubação, plantio, espaçamento entre árvores e a importância econômica, educacional e ambiental que tudo isso representa.

Já Leonardo Dassi, também aluno, ressalta o contato direto com a biodiversidade e a oportunidade de identificar espécies e entender seus usos medicinais e ecológicos.

Aberto à visitação

A manutenção do arboreto exige trabalho constante. Árvores que atingem o fim do ciclo de vida são substituídas, e as trilhas são preservadas para visitação.

— Funciona 365 dias por ano. Sempre tem gente de fora que vem conhecer. É praticamente um dos únicos do Estado — afirma o diretor Orlando Klimaczewski.

Na última quarta-feira (8), um evento comemorou o aniversário do arboreto com palestras sobre educação florestal, trilhas guiadas e a apresentação de 30 trabalhos desenvolvidos pelos alunos.

— Isso virou uma sala de aula a céu aberto. Mais de 20 mil pessoas já passaram por aqui. O arboreto é o único remanescente entre os que foram implantados na região — conta Roberto Ferron, engenheiro florestal da Embrapa Floresta.

A comunidade também pode visitar o espaço gratuitamente, mediante agendamento. O contato com a natureza e o aprendizado ambiental fazem do Arboreto do Alto Uruguai um exemplo de preservação e educação no interior gaúcho.

