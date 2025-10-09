Geral

Tesouro
Notícia

Arboreto do Alto Uruguai preserva mais de 200 espécies de árvores e vira sala de aula a céu aberto

Criado há três décadas, espaço é referência em educação ambiental e abriga a primeira floresta demonstrativa do norte gaúcho

Emerson Carniel

emerson.carniel@rbstv.com.br

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS