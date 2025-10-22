Advogado de Passo Fundo pede "decência" a juiz e é denunciado por desacato durante audiência

Episódio ocorreu no Fórum de Igrejinha, em abril. Google Street View / Reprodução

O Ministério Público denunciou no último sábado (18) um advogado de Passo Fundo por desacato contra um juiz, durante audiência no Fórum de Igrejinha, na Região Metropolitana.

O episódio ocorreu no mês de abril, quando o advogado José Paulo Schneider pediu "decência" ao juiz Diogo Bononi Freitas. A discussão foi durante audiência de instrução no caso da morte das gêmeas de Igrejinha — as meninas de seis anos que morreram em um intervalo de oito dias. A mãe delas, Gisele Beatriz Dias, é ré e vai a tribunal do júri.

A discussão entre os dois começou depois que Schneider foi interrompido diversas vezes pelo juiz. O defensor, então, disse que o juiz "não reúne condições morais, éticas e profissionais" para o processo e pediu ao magistrado que "trabalhe com decência".

A denúncia foi assinada pelo promotor de Justiça Daniel Ramos Gonçalves, que também atua no caso criminal das gêmeas.

Ao fim da audiência, o juiz acionou a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e a Polícia Civil para apurar o comportamento do advogado. Em agosto, o Ministério Público propôs ao defensor uma transação penal pelo crime de desacato. O acordo levaria ao arquivamento do processo mediante pagamento de R$ 4 mil.

Schneider recusou a proposta e, agora, o MP pede a suspensão do processo com duas condições: o pagamento de um salário mínimo e que o advogado compareça mensalmente ao fórum. O processo tramita na 2ª Vara de Igrejinha (RS).

Para o advogado, não há crime a ser apurado, uma vez que as falas foram ditas durante o exercício da defesa. Em nota (leia na íntegra), Schneider afirma que "não se pode é criminalizar o embate" e que não teve a intenção de ofender o juiz.

Procurado pela reportagem, o Tribunal de Justiça do RS contatou o magistrado. Em nota, ele informou que, tendo em vista que o caso está em fase de apuração e todo o ocorrido está integralmente gravado e anexado ao processo, "não há, no momento, nenhuma manifestação adicional a ser feita".

Em nota, o Ministério Público confirmou a denúncia contra o advogado por desacato e disse que "não houve qualquer irregularidade na condução ou na presidência da audiência pelo magistrado responsável".

O que diz o advogado

"O processo penal, sobretudo o júri, é local em que se estabelecem debates sensíveis, complexos e, por vezes, acalorados. Não raro, assistimos episódios de fortes embates entre as partes. Agora, o que não se pode é criminalizar o embate, que, no mais das vezes, ocorre no calor do momento.

Explico que minhas condutas e ações foram realizadas durante a defesa da minha cliente e no exercício da minha profissão, não tendo qualquer conotação ou objetivo de atacar ou desacatar o magistrado. Foi uma reação combativa e proporcional às violações ocorridas durante todo o processo.

Consigno, ainda, que está defesa é realizada de forma pro bono, sem custos. Trata-se de uma mulher acusada de matar suas duas filhas, gêmeas, num espaço de oito dias. A defesa é extremamente sensível e complexa. Defendo uma mulher que, antes das mortes das filhas, tentou o suicídio. Tudo piorou para a defesa quando ousei denunciar uma tortura que minha cliente diz ter sofrido. Segundo ela, no dia da sua prisão, policiais penais (não identificados até hoje) lhe acusaram e julgaram sumariante. Torturaram-na, arranando-lhe um dente, de tanto lhe espancar. Ousei denunciar tais fatos em uma audiência e na imprensa A partir daí minha defesa virou um verdadeiro desafio.

Não é demais lembrar que o mesmo magistrado, que agora de se diz vítima, determinou, de ofício, a abertura de processo correcional contra mim, por suposta perda de prazo para apresentação da resposta a acusação. Ocorre que não perdi prazo algum. Está lá no evento 30 dos autos a prova de que cumpri como prazo para a defesa prévia. Quando falo de decência processual é disso que se trata. É legal/decente determinar a abertura de investigação disciplinar por uma perda de prazo que não ocorreu? Pois é.

Reforço que em momento algum pretendi ofender moral ou profissionalmente o magistrado, apenas combati, de forma enérgica, a série de violações e abusos de poder por ele perpetrados, que inviabilizam a plena defesa e a paridade de armas no processo penal. Embora eu não tenha tido a intenção de ofender o magistrado, consigno minhas sinceras escusas, caso ele tenha se sentido ofendido.