Acusado de atropelar e matar ciclista em Passo Fundo vai a júri nesta terça

Crime aconteceu em 2018, próximo ao Santuário de Nossa Senhora Aparecida. Jonatas Conterno morreu aos 37 anos após ter sido atingido pelas costas por um carro em alta velocidade

Eduarda Costa

