Acusado de atropelar e matar ciclista em Passo Fundo vai a júri nesta terça

Atropelamento aconteceu em 13 de fevereiro de 2018, na RS-153, em Passo Fundo. Reprodução RBS TV / Divulgação

Será julgado nesta terça-feira (28) o homem acusado de atropelar e matar um ciclista em Passo Fundo, no norte do Estado. O crime aconteceu na RS-153, próximo ao Santuário de Nossa Senhora Aparecida, em fevereiro de 2018. O julgamento acontecerá no Fórum, a partir das 9h.

O acusado é Manoel Fernandes. Ele responde pelos crimes de homicídio qualificado, com impossibilidade de defesa da vítima e meio que resultou em perigo comum, além de dirigir sob influência de álcool.

A vítima é o médico Jonatas Conterno, a época com 37 anos. Ele foi atingido pelas costas por um carro em alta velocidade enquanto pedalava às margens da rodovia. Ele morreu no local. Conterno era casado e pai de um filho de três meses.

Segundo a denúncia, Manoel teria dirigido embriagado e em alta velocidade, causado o atropelamento e fugido sem prestar socorro. Ele foi preso em flagrante, no bairro Nenê Graeff, por homicídio culposo e embriaguez ao volante, e solto dois meses depois.

No júri serão ouvidas oito testemunhas. Duas listadas pelo Ministério Público, uma pela assistência de acusação e cinco da defesa.

O que dizem as defesas

O advogado Renato Lemos, que representa a família do ciclista, disse que a expectativa é que o julgamento traga uma resposta após anos de espera (confira a nota na íntegra abaixo).

Já a defesa do réu, representada pela advogada Andréia Tavares, sustenta que o caso deve ser tratado como um acidente de trânsito, sem a intenção de matar.

— A defesa vai atuar com tranquilidade, vai trazer o que de fato aconteceu. É uma situação que a defesa entende que é um acidente de trânsito. Manoel em momento algum saiu para matar ninguém naquele dia. A denúncia traz um homicídio qualificado. A defesa vai pedir a desclassificação e vamos levar o homicídio culposo, não com dolo — afirma.

Nota da defesa da família

"A família de Jonatas da Fonseca Conterno, ainda enlutados com a sua perda precoce, aguardaram por longos anos a realização desse julgamento. Um marido exemplar; um pai que, no pouco convívio que teve com seu filho (na época recém-nascido), demonstrou um amor incondicional pela vida.

Um médico dedicado a cura dos outros, que estupidamente teve a vida interrompida por um ato irresponsável, praticado por um motorista totalmente embriagado, o qual passou a noite numa festa de carnaval, mal conseguia caminhar e, ainda assim, optou por dirigir seu automóvel tresloucadamente, em excesso de velocidade e, realizando ultrapassagem pela direita, quando colheu violentamente a vítima por trás, provocando-lhe a morte.