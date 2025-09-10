UPF anuncia bairro planejado ao lado do campus com foco em inovação e qualidade de vida

Anúncio foi realizado pela reitora da Universidade de Passo Fundo, Bernadete Maria Dalmolin. Tatiana Tramontina / Agencia RBS

A Universidade de Passo Fundo (UPF) apresentou à comunidade, na noite desta terça-feira (9), o projeto Viva Garden Park UPF. O novo bairro planejado será instalado em uma área próxima ao campus 1, no bairro São José. O anúncio aconteceu durante a feira Construimóveis 2025.

Este é o primeiro empreendimento residencial ligado diretamente à instituição, que já abriga empresas e atividades de inovação dentro dos cerca de 400 hectares destinados à universidade. Destes, o projeto urbanístico envolve em torno de 100 hectares.

Segundo a reitora da UPF, Bernadete Maria Dalmolin, o projeto nasce com a proposta de oferecer mais do que um espaço residencial: a ideia é integrar moradia, lazer, esporte, trabalho e natureza em um ambiente planejado e sustentável.

— Nós entendemos que a universidade precisa se transformar e acompanhar os movimentos e tendências. Observamos que, em muitas universidades do mundo, áreas como a nossa são aproveitadas para agregar mais valor. Foi daí que surgiu a ideia de pensar em um bairro inteligente, conectado à paisagem e ao sentido desse lugar — disse.

O projeto será desenvolvido em parceria com a empresa Traçado e a construtora UNA, que se somaram à iniciativa trazendo experiência em infraestrutura urbana e construção civil.

Projeto é realizado em parceria com a Traçado e UNA Construtora. Tatiana Tramontina / Agencia RBS