Geral

Há quase 50 anos
Notícia

Tradição na Gare: feira do produtor movimenta 7 mil pessoas por semana em Passo Fundo

Produtos frescos e preços atrativos tornaram a feira uma tradição querida pelos moradores e um dos símbolos da cidade

Eduarda Costa

Repórter

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS