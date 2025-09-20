Tradição na Gare: feira do produtor movimenta 7 mil pessoas por semana em Passo Fundo

Há hortaliças, frutas, flores, panificados, frios, carnes e lanches. Eduarda Costa / Agencia RBS

Produtos frescos, alimento saudável e preço justo: esses são alguns dos motivos que levam cerca de 7 mil pessoas à Feira do Pequeno Produtor de Passo Fundo, no norte do Estado, toda semana. Instalada há nove anos no prédio do Parque da Gare, a feira já se tornou uma tradição querida pelos moradores e um dos símbolos da cidade.

Atualmente 62 feirantes vendem hortaliças, frutas, flores, panificados, frios, carnes e lanches. Tudo é produzido no interior de Passo Fundo, em comunidades como São Roque, Santa Gema, São Braz e Santo Antão. A maioria deles (80%) depende totalmente da feira e não vende seus produtos em outros lugares.

— A feira se consolidou como um lugar de alimento de qualidade. Não podemos perder isso, então, para entrar gente nova, nós avaliamos. É preciso ter um produto diferente dos demais, que agregue na diversidade da feira — explica o presidente da feira, Mércio Michel.

Tudo funciona como uma associação: para participar, novos feirantes passam por um processo de avaliação (que inclui a qualidade do produto, o diferencial dos demais e documentação de produtor rural) e aceitação do grupo. Hoje há apenas dois espaços disponíveis.

— Toda semana eu recebo de dois a cinco pedidos para entrar na feira. Mas não temos muito espaço. Cuidamos para que sempre fique equilibrado os setores, que seja algo que o público também busque — complementa Michel.

Aberta às quartas e sábados, é no fim de semana que a feira fica mais movimentada. Entre as clientes fieis, a professora Vania Vernada sempre garante os produtos para a família:

— Eu faço a feira da semana inteira. Além de ser uma comida extremamente saudável, que eu priorizo para a minha família, o preço é muito em conta.

— Eu venho todo sábado de manhã, pela qualidade e por ser um produto mais natural — complementa a técnica de enfermagem Ercilda Ferrari.

Quase 50 anos de história

Antes de se fixar no Parque da Gare, a feira já esteve em diversos pontos da cidade, como as praças da Mãe, Tochetto e Tamandaré. Quem acompanhou essa história desde o início foi o produtor rural Valdir Domingos Rebechi, 84 anos.

Produtor mais antigo da feira, ele lembra que tudo começou em 1979, com um grupo de nove agricultores em frente à Catedral Nossa Senhora Aparecida:

— A prefeitura da época reuniu cinco produtores e chamamos mais quatro. Tinha gente que nem produto tinha e eu emprestei os meus para que a feira começasse. Foi um grupo pequeno por vários anos, em barracos nas calçadas, até o povo pegar gosto por ir até a feira e conseguirmos esse espaço — relembra Rebechi.

Morador de Santo Antão, no distrito de Bom Recreio, ele planta hortigranjeiros como alface, repolho, mandioca e cenoura. O sucesso é tanto que a cada sábado ele é um dos primeiros a fechar a “banca”, com produtos esgotados antes das 10h.

Seus frutos também abastecem alguns mercados da cidade, mas é na feira que ele encontra o verdadeiro “divertimento”:

— Ficar parado para quê? Eu continuo plantando e trabalhando. Todo o pessoal aqui dentro já me conhece, tenho clientes que nem sei o nome, mas conheço e sei exatamente o produto que querem. Então para mim é um divertimento estar aqui. Vou seguir até quando a vida permitir.

O futuro

Para o futuro, a feira estuda a possibilidade de ampliar o espaço da lancheria, para ter mais espaço para descanso dos consumidores.

Uma expansão física para aumentar o número de expositores já foi discutida junto à prefeitura, mas descartada, uma vez que as características do prédio não permitem aumentar ou mexer na estrutura física.

— Estamos pensando em alternativas para ampliar o espaço de descanso, próximo onde fica a lancheria, para ter mais estrutura em dias de chuva. Mas tudo está no início, é algo que queremos, mas ainda devemos estudar melhor — adianta Mércio.

Serviço: Feira do Pequeno Produtor