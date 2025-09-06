Tendências da construção civil: Construimóveis começa neste sábado com atrações para todos os gostos e bolsos

Maquetes de empreendimentos em construção estão entre as atrações do evento. Eduarda Costa / Agencia RBS

A Construimóveis, maior feira de construção civil e setor mobiliário do norte gaúcho, começa neste sábado (6), no Bourbon Shopping em Passo Fundo. Já na 23ª edição, o evento contará com os tradicionais lançamentos de imóveis de pequeno, médio e grande porte, além de facilidades no setor imobiliário e palestras com especialistas na área (confira programação abaixo).

A feira é promovida pelo Sindicato das Indústrias da Construção e do Mobiliário de Passo Fundo e Região (Sinduscon) e segue até 14 de setembro. Serão 27 expositores, entre construtoras, empresas do ramo da construção civil e incorporadoras, que respondem por 90% do mercado da construção civil de Passo Fundo.

— O público pode esperar muitas oportunidades. A construção civil em Passo Fundo está muito pujante. Os incorporadores e expositores prepararam o melhor possível em oportunidades de negócio, tecnologia construtiva, decoração e mobiliário — comenta o presidente do Sinduscon, Cristiano Basso.

A feira reúne empresários, investidores, profissionais e instituições do setor para discutir tendências, oportunidades e inovações, para incentivar o crescimento econômico e a valorização do mercado que engloba a indústria e a construção.

Um dos destaques desta edição são os lançamentos de imóveis e condomínios em Passo Fundo. Todos são expostos com maquetes representativas que implicaram inclusive em uma alteração nas metragens de altura dos estandes, que agora terão até 3m60cm.

— Todo o mercado imobiliário da cidade passará pela Construimóveis. O que está aqui vai moldar o amanhã. Temos uma feira para todos os públicos, com lotes de 96 mil até os de alto padrão, em condomínios fechados ou apartamentos. Há condições especiais pra quem fechar a compra na feira, alguns recebendo em até 60 dias — resume o coordenador da feira, Rodrigo D’Arienzo.

Todas as noites também haverá espaço para palestras e discussões sobre temas relacionados à construção. A programação acontecerá no espaço da UPF na feira. A Construimóveis segue até o próximo domingo (14), com entrada e estacionamento gratuito.

Programação da Construimóveis 2025

Shows

Sábado (6)

16h: pocket show com convidados do curso de Música IHCEC — UPF e Grupo Jazz

Domingo (7)

16h: pocket show duo voz e violão com Aline Bouvié e Marlou Peruzzolo e coro universitário da UPF

Palestras

Segunda-feira (8)

18h30min : “Inteligência Artificial e Comunicação Estratégica”, com convidado professor Pedro Antônio Müller (UPF Parque)

: “Inteligência Artificial e Comunicação Estratégica”, com convidado professor Pedro Antônio Müller (UPF Parque) 19h : “Cidades planejadas e o futuro dos bairros”, com convidados doutor Juan Mascaró (Itec UPF) e doutora Carla Portal Vasconcellos (Itec UPF)

: “Cidades planejadas e o futuro dos bairros”, com convidados doutor Juan Mascaró (Itec UPF) e doutora Carla Portal Vasconcellos (Itec UPF) 19h50min: Desafio Sinduscon - “Mobilidade: construindo cidades inteligentes e humanas” com a professora Ana Paula Wickert

Terça-feira (9)

19h : “Consórcio imobiliário e investimentos ligados ao setor”, convidados do Banrisul

: “Consórcio imobiliário e investimentos ligados ao setor”, convidados do Banrisul 19h50min: Comunicado UPF: projeto de desenvolvimento, com a reitora da UPF Bernadete Dalmolin

Quarta-feira (10)

19h : "Construções verticais em aços", com convidados Antônio Rosso (Metasa), Gilnei Artur Drehmer (Grid Engenharia Estrutural)

: "Construções verticais em aços", com convidados Antônio Rosso (Metasa), Gilnei Artur Drehmer (Grid Engenharia Estrutural) 19h50min: Talk "Construção vertical e gerações: desafios e soluções", com Luiz Antonio Giacomini, Jacson Casalli e Roberta Leal. Moderados por Eduardo Brum (UPF)

Quinta-feira (11)

19h : "Passo Fundo 2050", com o prefeito Pedro Almeida

: "Passo Fundo 2050", com o prefeito Pedro Almeida 20h: Talk "Gestão Imobiliária para investidores e pequenos negócios", com convidados Rodrigo D’Arienzo (Sinduscon) e doutora Cleide Moretto (UPF)

Sexta-feira (12)

19h : "Mão de obra qualificada, contratação, retenção e formação", com convidados Juliano Pereira (Senai) e Cristiano Basso (Sinduscon)

: "Mão de obra qualificada, contratação, retenção e formação", com convidados Juliano Pereira (Senai) e Cristiano Basso (Sinduscon) 19h50min: premiação do Desafio Sinduscon realizado na segunda-feira, com júri especializado

