Tendências da construção civil: Construimóveis começa neste sábado com atrações para todos os gostos e bolsos

A Construimóveis, maior feira de construção civil e setor mobiliário do norte gaúcho, começa neste sábado (6), no Bourbon Shopping em Passo Fundo. Já na 23ª edição, o evento contará com os tradicionais lançamentos de imóveis de pequeno, médio e grande porte, além de facilidades no setor imobiliário e palestras com especialistas na área (confira programação abaixo).
A feira é promovida pelo Sindicato das Indústrias da Construção e do Mobiliário de Passo Fundo e Região (Sinduscon) e segue até 14 de setembro. Serão 27 expositores, entre construtoras, empresas do ramo da construção civil e incorporadoras, que respondem por 90% do mercado da construção civil de Passo Fundo.
— O público pode esperar muitas oportunidades. A construção civil em Passo Fundo está muito pujante. Os incorporadores e expositores prepararam o melhor possível em oportunidades de negócio, tecnologia construtiva, decoração e mobiliário — comenta o presidente do Sinduscon, Cristiano Basso.
A feira reúne empresários, investidores, profissionais e instituições do setor para discutir tendências, oportunidades e inovações, para incentivar o crescimento econômico e a valorização do mercado que engloba a indústria e a construção.
Um dos destaques desta edição são os lançamentos de imóveis e condomínios em Passo Fundo. Todos são expostos com maquetes representativas que implicaram inclusive em uma alteração nas metragens de altura dos estandes, que agora terão até 3m60cm.
— Todo o mercado imobiliário da cidade passará pela Construimóveis. O que está aqui vai moldar o amanhã. Temos uma feira para todos os públicos, com lotes de 96 mil até os de alto padrão, em condomínios fechados ou apartamentos. Há condições especiais pra quem fechar a compra na feira, alguns recebendo em até 60 dias — resume o coordenador da feira, Rodrigo D’Arienzo.
Todas as noites também haverá espaço para palestras e discussões sobre temas relacionados à construção. A programação acontecerá no espaço da UPF na feira. A Construimóveis segue até o próximo domingo (14), com entrada e estacionamento gratuito.
Programação da Construimóveis 2025
Shows
Sábado (6)
- 16h: pocket show com convidados do curso de Música IHCEC — UPF e Grupo Jazz
Domingo (7)
- 16h: pocket show duo voz e violão com Aline Bouvié e Marlou Peruzzolo e coro universitário da UPF
Palestras
Segunda-feira (8)
- 18h30min: “Inteligência Artificial e Comunicação Estratégica”, com convidado professor Pedro Antônio Müller (UPF Parque)
- 19h: “Cidades planejadas e o futuro dos bairros”, com convidados doutor Juan Mascaró (Itec UPF) e doutora Carla Portal Vasconcellos (Itec UPF)
- 19h50min: Desafio Sinduscon - “Mobilidade: construindo cidades inteligentes e humanas” com a professora Ana Paula Wickert
Terça-feira (9)
- 19h: “Consórcio imobiliário e investimentos ligados ao setor”, convidados do Banrisul
- 19h50min: Comunicado UPF: projeto de desenvolvimento, com a reitora da UPF Bernadete Dalmolin
Quarta-feira (10)
- 19h: "Construções verticais em aços", com convidados Antônio Rosso (Metasa), Gilnei Artur Drehmer (Grid Engenharia Estrutural)
- 19h50min: Talk "Construção vertical e gerações: desafios e soluções", com Luiz Antonio Giacomini, Jacson Casalli e Roberta Leal. Moderados por Eduardo Brum (UPF)
Quinta-feira (11)
- 19h: "Passo Fundo 2050", com o prefeito Pedro Almeida
- 20h: Talk "Gestão Imobiliária para investidores e pequenos negócios", com convidados Rodrigo D’Arienzo (Sinduscon) e doutora Cleide Moretto (UPF)
Sexta-feira (12)
- 19h: "Mão de obra qualificada, contratação, retenção e formação", com convidados Juliano Pereira (Senai) e Cristiano Basso (Sinduscon)
- 19h50min: premiação do Desafio Sinduscon realizado na segunda-feira, com júri especializado
Sábado (13)
- 10h30min: "Construção de prédios altos", com Cristiano Basso (Una Construtora)
- 11h: "Plano diretor e georreferenciamento", com Giezi Schneider, secretário municipal de planejamento.
- 11h30min: "O profissional do segmento imobiliários", com Ricardo Bortolini (Bortolini Imóveis), Cesar Santos (Lorenzato Imóveis) e Emerson Ferrão (Arnel Imóveis).