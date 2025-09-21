Temporal deixa famílias desalojadas e casas destelhadas em Vanini e David Canabarro

Em Vanini, dezenas de casas ficaram danificadas. Serviço Civil Auxiliar de Bombeiros de Casca / Divulgação

O temporal que atingiu o norte do Estado neste domingo (21) deixou famílias desalojadas e dezenas de casas destelhadas nos municípios de David Canabarro e Vanini.

As cidades ficam a 31 quilômetros de distância uma da outra. O Serviço Civil Auxiliar de Bombeiros (SCAB) de Casca, que atende as ocorrências, ainda contabiliza os estragos.

Até o momento, a corporação informa entre 40 e 50 casas destelhadas em Vanini, tanto na área central quanto em comunidades do interior. O trabalho está concentrado na cobertura com lona das residências atingidas.

Já em David Canabarro, a comunidade de São Roque foi a mais afetada, mas os bombeiros não souberam precisar o número de atingidos. O temporal também derrubou árvores e estradas rurais precisaram ter a passagem desobstruída.

Temporal derrubou árvores no interior de David Canabarro. Serviço Civil Auxiliar de Bombeiros (Scab) de Casca / Divulgação

— As equipes ainda estão em campo, temos vários chamados em aberto e o tempo não dá trégua — relatou o subcomandante do SCAB, Christofer Pereira.