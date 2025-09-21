Geral

Durante a madrugada
Notícia

Temporal causa destelhamento de 15 residências em Soledade

Bairros mais afetados são Expedicionário e Botucaraí. Ventos atingiram 98,3 km/h

Eduarda Costa

Repórter

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS