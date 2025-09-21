Temporal causa destelhamento de 15 residências em Soledade

Não há registro de pessoas desabrigadas Defesa Civil / Divulgação

Ao menos 15 casas tiveram problemas de destelhamento em Soledade, no norte do Estado, devido ao temporal que atingiu a cidade na madrugada deste domingo (21).

Conforme o Corpo de Bombeiros, os bairros mais afetados são Expedicionário e Botucaraí.

Os estragos foram causados por volta das 4 horas da madrugada, com ventos que atingiram 98,3 quilômetros por hora, segundo registros da Climatempo. O acumulado de chuva é de 48,6 milímetros.

Não há registro de pessoas desabrigadas. O Corpo de Bombeiros da cidade entrega lonas para aqueles que tiveram suas moradias impactadas.

