Teatro em Passo Fundo: conheça os grupos e palcos que mantêm viva a arte na cidade

Em Passo Fundo, no norte do Estado, a tradição teatral se renova a cada ano pelos grupos que persistem na criação, formação de público e democratização do acesso à cultura. De palcos históricos a espaços coletivos independentes, são apresentadas diferentes formas de arte no centro e nos bairros.

Em alusão ao Dia do Teatro — celebrado na última sexta-feira (19), com o objetivo de valorizar a expressão artística e garantir que ela continue a ocupar espaço — GZH Passo Fundo traz algumas das companhias e locais que mantêm a cultura teatral viva na cidade. Confira a seguir.

Teatro Múcio de Castro

Espaço é patrimônio histórico da cidade. Teatro Múcio de Castro / Arquivo

O Teatro Municipal Múcio de Castro é um dos principais espaços culturais de Passo Fundo. Localizado no centro da cidade, é um patrimônio histórico e faz parte do conjunto do Espaço Cultural Roseli Doleski Pretto, junto aos prédios do Museu Histórico Regional e da Academia Passo-Fundense de Letras.

Seu palco abriga grupos de teatro locais e visitantes, além de shows, espetáculos e demais apresentações culturais.

Programação : veja a agenda no site da prefeitura

: veja a agenda no Endereço : Avenida Brasil, 792 — Centro

: Avenida Brasil, 792 — Centro Contato: (54) 98443-1409

Teatro Depois da Chuva

Espetáculo "As Leves e Discretas" é uma produção do Teatro Depois da Chuva Diogo Zanatta / Divulgação

O Teatro Depois da Chuva atua desde 1998 em Passo Fundo. O grupo realiza espetáculos, oficinas, palestras e demais eventos relacionados à área teatral, como musicalização e contação de histórias.

Neste domingo (21), o grupo apresenta uma peça de teatro gratuita no bairro Zacchia, na EMEF Guaracy Barroso Marinho, a partir das 16h. O espetáculo “Amoroso” conta com o ator e músico Giancarlo Camargo, que retrata algumas das características do Sul do Brasil, como o chimarrão, o carreteiro e os temperos gaúchos.

Programação: veja a agenda do grupo no Instagram @TeatroDepoisDaChuva

veja a agenda do grupo no Instagram Endereço: Rua Independência, 505 — Centro

Grupo Ritornelo de Teatro

Companhia mantém espaço cultural no bairro Lucas Araújo. Diogo Zanatta / Divulgação

O Grupo Ritornelo de Teatro tem mais de 15 anos de atuação em Passo Fundo. A companhia se dedica à criação de peças de teatro de sala e de rua, além de promover atividades de formação artística e intervenções culturais na comunidade.

Com sede no bairro Lucas Araújo, o Rito também mantém um espaço para arte e cultura em Passo Fundo. A programação abriga as ações do grupo e também serve como ponto de encontro para artistas locais e comunidade. Neste domingo (21), haverá apresentação gratuita do musical “Rosa dos Rumos”, inspirado na obra de João Simões Lopes Neto, a partir das 16h.

Programação: veja a agenda do grupo no Instagram @GrupoRitornelo

veja a agenda do grupo no Instagram Endereço: Rito Espaço Coletivo (Rua Aníbal Bilhar, 900 — bairro Lucas Araújo)

Teatro do Sesc

Local recebe eventos artísticos, como peças, espetáculos e música. Sesc/RS / Divulgação

O Teatro do Sesc de Passo Fundo também serve de apoio para eventos artísticos, como peças, espetáculos e música, além de ser utilizado para formaturas, congressos e conferências.

Na próxima semana, o teatro recebe show do mestre da música “caipira refinada” Renato Teixeira, parceiro de Almir Sater em Tocando em Frente. O espetáculo faz parte do Circuito Sesc de Música, e acontece na quinta-feira (25), às 20h.

Programação: veja a agenda no site do Sesc

veja a agenda no Endereço: Avenida Brasil, 30 — Centro

Avenida Brasil, 30 — Centro Contato: (54) 3313-4318

Grupo Timbre de Galo

Peça sobre Mãe Preta, protagonizada pela atriz Mara Cavalheiro, do grupo Timbre de Galo. Play Studio Criativo / Divulgação

O Timbre de Galo é um grupo de teatro popular e itinerante de Passo Fundo. Fundado em 2008, eles se dedicam à pesquisa e valorização da cultura popular através de espetáculos com música, dança e artes visuais.

O grupo também atua na democratização do acesso ao teatro e na formação de novos talentos na região.

Programação: veja a agenda do grupo no Instagram @GrupoTimbredeGalo

veja a agenda do grupo no Instagram Contato: (54) 99694-1977

Grupo Dall'altro de Teatro

A peça "A Praça!" é carro-chefe do grupo. Grupo Dall'altro de Teatro / Divulgação

O Grupo Dall'altro de Teatro é um dos mais recentes da cena de Passo Fundo, criado em 2023. Mesmo iniciante, foi fundado por um grupo de jovens atores que já trabalhava junto em projetos paralelos há pelo menos 10 anos.

O Dall'altro é responsável por fazer apresentações em eventos, criação de roteiros, dublagem para animação e oficinas. Interessados em participar das oficinas de arte podem contatar o grupo pelas redes sociais.

Programação: veja a agenda do grupo no Instagram @TeatroDallaltro

veja a agenda do grupo no Instagram Contato: (54) 99914-5683