Tarifas de táxi ficam mais caras em Passo Fundo; acréscimo chega a 164%

Valores de bandeiras, hora parada, bandeiradas e aeroporto tiveram reajuste. Definição foi publicada nesta quarta-feira

Rebecca Mistura

Repórter

