Tarifas de táxi ficam mais caras em Passo Fundo; acréscimo chega a 164%

Um decreto da prefeitura de Passo Fundo publicado no Diário Oficial do Município, nesta quarta-feira (10), define nova tarifa do transporte individual de passageiros por táxis.
O texto do decreto n° 118/2025, publicado na página 42, define que a tarifa até o Aeroporto Lauro Kortz, na BR-285, passa a ser de R$ 65 — um aumento de R$ 15 em relação ao valor atual cobrado pelos taxistas, de R$ 50.
Além disso, o documento também estabelece novos valores das bandeiras e hora parada. A bandeirada terá acréscimo de 25%, enquanto a hora parada sobe 164%.
Confira os novos valores após os reajustes:
- Bandeirada: R$ 5,56
- Bandeira I: R$ 5,75
- Bandeira II: R$ 5,75
- Hora parada: R$ 35
- Aeroporto: R$ 65
O decreto atualizado deverá ser afixado em local visível no veículo, para que o passageiro tenha conhecimento do valor.
O último reajuste das tarifas de táxi ocorreu em 2017. Há oito anos, os valores definidos, e que estavam vigentes, foram os seguintes:
- Bandeirada: R$ 4,45
- Bandeirada I: R$ 4,60
- Bandeirada II: R$ 4,60
- Hora parada: R$ 13,26
- Aeroporto: R$ 50