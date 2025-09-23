Soledade recebe o título de Capital Nacional das Pedras Preciosas

Cidade é polo de lapidação e industrialização de pedras preciosas desde a década de 1960. Reprodução RBS TV / Divulgação

Soledade tornou-se, nesta terça-feira (23), a Capital Nacional das Pedras Preciosas. A definição que dá o título ao município do norte gaúcho foi publicada no Diário Oficial da União, após trâmite no Congresso. Até então, cidade era conhecida como a Capital Estadual das Pedras Preciosas.

A proposta foi apresentada pelo deputado federal Giovani Cherini (PL), em maio de 2012, e estava parada desde 2019. Foi aprovada pelo Senado em novembro de 2024 e sancionada na segunda-feira (22) pelo vice-presidente Geraldo Alckmin.

Ainda que na cidade de 30 mil habitantes já não opere quase nenhum garimpo, é em Soledade que empresas recebem, lapidam e exportam a maior parte das pedras preciosas que saem do Rio Grande do Sul.

No ano passado, 63% das 19,5 toneladas de pedras exportadas pelo Estado saíram do município, o que mobilizou US$ 61,8 milhões.

— Essa é apenas a oficialização de um título que Soledade já tem há muito tempo, uma tradição do nosso município de muitos anos. As pedras preciosas já estão na identidade do povo soledadense — disse o prefeito Paulo Cattaneo (MDB).

A tradição de Soledade no setor começou na década de 1960, quando empresas alemãs se instalaram na cidade para explorar e exportar pedras Ágata, que existem em abundância na região, especialmente nos municípios de Salto do Jacuí e Campos Borges.

— Certamente o título oficial vai trazer muita evidência para Soledade, em especial nos negócios e no turismo. Vem em boa hora, em especial por causa do tarifaço, que tem freado nossas vendas para os EUA — disse o presidente do Sindipedras do RS, Gilberto Bortoluzzi.

Soledade tem 250 empresas dedicadas exclusivamente ao setor, entre pequenas, médias e grandes.

Hoje Soledade tem cerca de 250 empresas dedicadas exclusivamente ao setor, entre pequenas, médias e grandes. Os EUA estão entre os principais compradores: em algumas empresas, representa até 60% do faturamento.