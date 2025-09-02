Semana será de tempo instável e queda de temperaturas em Passo Fundo; veja a previsão

Instabilidade deve seguir até o dia 10 de setembro. André Ávila / Agencia RBS

As pancadas de chuva registradas em Passo Fundo nesta terça-feira (2) devem ser uma tendência para toda a semana. Conforme previsão da Climatempo, o norte do RS vai registrar períodos de instabilidade até o começo da próxima semana, com queda brusca de temperaturas no sábado (6) e no domingo (7).

O cenário é motivado pela formação de uma nova área de baixa pressão sobre a Argentina, que favorece a atuação de uma frente fria sobre todo o Estado. Além disso, há a presença de um ciclone extratropical de lento deslocamento atuando sobre o continente.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também emitiu um alerta de perigo potencial para tempestades em vigor para o norte gaúcho até o fim da manhã desta quarta-feira (3). O aviso prevê possibilidade de acumulados expressivos de chuva de até 50 milímetros, ventos intensos e possível queda de granizo.

Na quarta-feira (3), a chuva permanece em boa parte do Rio Grande do Sul. Segundo a Climatempo, as áreas de instabilidade devem seguir atuando até o dia 10 de setembro.

Chegada da primavera

Setembro começou com previsão climática de acumulados de chuva acima da média para o mês.

Com o início da primavera no dia 22, outro destaque é o aumento gradual da temperatura, mesmo que o calor apareça intercalado com dias mais frios. Por conta do contraste térmico e da ação de diferentes sistemas meteorológicos, também há chance de uma maior ocorrência de temporais.

Confira como fica o tempo em Passo Fundo

Quarta-feira (3)

Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Mínima de 17°C e máxima de 26°C.

Quinta-feira (4)

Dia nublado com possibilidade de garoa de manhã e chuva forte à noite. As temperaturas começam a baixa, com mínima de 10°C e máxima de 21°C.

Sexta-feira (5)

Céu nublado com chuva de manhã, com abertura de sol à tarde. Noite com muitas nuvens. Mínima de 7°C e máxima de 10°C, com alerta para mudança brusca de temperaturas.

Sábado (6)

Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Mínima de 6°C e máxima de 16°C.

Domingo (7)