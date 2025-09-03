Semana da Pátria altera trânsito em Passo Fundo para o Desfile Cívico

Desfile voltou a ser realizado no ano passado, após ser suspenso em 2023 devido às chuvas. Gabriel Quadros / Agencia RBS

A Semana da Pátria começou nesta segunda-feira (1°) e vai até domingo (7), com programação especial em homenagem à Independência do Brasil. As atividades em Passo Fundo envolvem instituições de ensino, forças de segurança, entidades sociais, clubes e grupos de escoteiros.

No último dia de comemoração, o Desfile Cívico vai ocorrer no Altar da Pátria, na Gare, encerrando as celebrações no Dia da Independência.

Durante toda a semana, diferentes instituições são responsáveis pela condução da centelha da pátria e atos cívicos diários, entre elas o 3° Regimento de Polícia Montada (RPMon), Secretaria de Segurança Pública e Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), além da participação de escolas e entidades comunitárias.

— A data é uma oportunidade de reflexão sobre a importância da democracia, da liberdade e do compromisso coletivo com o futuro do nosso país — disse o secretário de Cultura, Rafael Bortoluzzi.

Mudanças no trânsito

Em função da realização do desfile, a Secretaria de Segurança Pública e Transportes de Passo Fundo informa que haverá alterações no trânsito a partir desta quarta-feira (3). As mudanças afetam principalmente a Avenida Sete de Setembro e a Avenida Presidente Vargas, nos trechos que concentram a programação.

Já nesta quarta à tarde, o tráfego será interrompido na Avenida Sete de Setembro, entre a Rua Coronel Chicuta e a Avenida Presidente Vargas. No domingo (7), data do desfile, o bloqueio inicia às 5h e seguirá até as 12h nos seguintes trechos:

Avenida Sete de Setembro, entre a Rua General Osório e a Avenida Presidente Vargas;

Avenida Presidente Vargas, entre a Rua General Canabarro e a Rua Campos Salles.

Após o meio-dia de domingo, as vias serão liberadas gradualmente, permanecendo fechado até segunda-feira (8) apenas o trecho da Avenida Sete de Setembro, no sentido Centro–São Cristóvão, entre a Rua Coronel Chicuta e a Avenida Presidente Vargas.

A orientação da prefeitura é que motoristas e pedestres estejam atentos à sinalização e utilizem rotas alternativas durante os períodos de bloqueio.

Programação do feriado