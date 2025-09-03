Semana da Pátria altera trânsito em Passo Fundo para o Desfile Cívico

A Semana da Pátria começou nesta segunda-feira (1°) e vai até domingo (7), com programação especial em homenagem à Independência do Brasil. As atividades em Passo Fundo envolvem instituições de ensino, forças de segurança, entidades sociais, clubes e grupos de escoteiros.
No último dia de comemoração, o Desfile Cívico vai ocorrer no Altar da Pátria, na Gare, encerrando as celebrações no Dia da Independência.
Durante toda a semana, diferentes instituições são responsáveis pela condução da centelha da pátria e atos cívicos diários, entre elas o 3° Regimento de Polícia Montada (RPMon), Secretaria de Segurança Pública e Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), além da participação de escolas e entidades comunitárias.
— A data é uma oportunidade de reflexão sobre a importância da democracia, da liberdade e do compromisso coletivo com o futuro do nosso país — disse o secretário de Cultura, Rafael Bortoluzzi.
Mudanças no trânsito
Em função da realização do desfile, a Secretaria de Segurança Pública e Transportes de Passo Fundo informa que haverá alterações no trânsito a partir desta quarta-feira (3). As mudanças afetam principalmente a Avenida Sete de Setembro e a Avenida Presidente Vargas, nos trechos que concentram a programação.
Já nesta quarta à tarde, o tráfego será interrompido na Avenida Sete de Setembro, entre a Rua Coronel Chicuta e a Avenida Presidente Vargas. No domingo (7), data do desfile, o bloqueio inicia às 5h e seguirá até as 12h nos seguintes trechos:
- Avenida Sete de Setembro, entre a Rua General Osório e a Avenida Presidente Vargas;
- Avenida Presidente Vargas, entre a Rua General Canabarro e a Rua Campos Salles.
Após o meio-dia de domingo, as vias serão liberadas gradualmente, permanecendo fechado até segunda-feira (8) apenas o trecho da Avenida Sete de Setembro, no sentido Centro–São Cristóvão, entre a Rua Coronel Chicuta e a Avenida Presidente Vargas.
A orientação da prefeitura é que motoristas e pedestres estejam atentos à sinalização e utilizem rotas alternativas durante os períodos de bloqueio.
Programação do feriado
- 8h30min: abertura com o hasteamento dos pavilhões
- 8h45min: revista às tropas
- 9h: Desfile Cívico
- 17h: encerramento das atividades, com a extinção da centelha da pátria