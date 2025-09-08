Reforma Tributária: Riscos e Desafios para Investidores do Setor Imobiliário no Brasil

Dois novos impostos seão criados: CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços) e IBS (Imposto sobre Bens e Serviços). Diego Vara / Agencia RBS

Por Jocélio Nissel Cunha, presidente do Hospital de Clínicas de Carazinho

A reforma tributária proposta no Brasil tem como um de seus principais objetivos, tornar o sistema mais justo, com igualdade, equilibrada e transparente, substituindo os atuais tributos como o ICMS, o ISSQN, o IPI, o PIS, e a COFINS, por dois novos impostos chamados de CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços) e IBS (Imposto sobre Bens e Serviços). Além disso, ela prevê mudanças nas alíquotas de impostos e na maneira como as receitas tributárias serão distribuídas entre os estados e os municípios.

Para o setor imobiliário, essas modificações podem gerar efeitos altamente negativos, especialmente no que se refere à tributação sobre a renda de aluguéis, a compra e venda de imóveis e a atuação das empresas do setor imobiliário.

Atualmente, os investidores em imóveis para locação pagam o IRPF (Imposto de Renda Pessoa Física) sobre os aluguéis recebidos, com alíquotas que variam de 7,5% a 27,5%, dependendo do valor do rendimento mensal. A reforma prevê, além do IRPF, a incidência também da CBS e do IBS, para investidores que possuam mais de três imóveis em locação e cuja soma mensal dos rendimentos seja superior a R$ 20 mil mês, com um fator de redução de até 70% da alíquota incidente. Esses novos impostos ainda terão suas alíquotas definidas, mas estima-se que poderão chegar a 28,5%, uma das maiores do mundo. A CBS e o IBS incidirão também sobre as locações efetuadas por pessoas jurídicas, impactando negativamente todos os investidores de imóveis destinados à locação.

Outro ponto crítico para os investidores do setor imobiliário é o impacto da reforma sobre a tributação da compra e venda de imóveis. As pessoas jurídicas passarão a ter também a incidência da CBS e do IBS, porém com uma redução de 50% da alíquota padrão, além de todos os demais impostos hoje incidentes. No caso das pessoas físicas, além do atual Imposto de Renda sobre Ganhos de Capital, cujas alíquotas variam de 15% a 22,5% e o ITBI, os contribuintes também terão que pagar a CBS e o IBS, caso ocorra à alienação de mais de um a três imóveis no ano, onerando sobremaneira as operações, dificultando muito a rentabilidade de transações imobiliárias.

Em que pese o regramento de transição que irá ocorrer entre 2026 e 2033, as empresas que atuam no setor imobiliário enfrentarão uma elevação dos seus custos operacionais e tributários, refletindo no aumento dos preços de venda e de locação dos imóveis, o que pode impactar diretamente o mercado, pois com o aumento da carga tributária e a redução das margens de lucro, as empresas poderão ter menor capacidade de investir em novos empreendimentos.

Outro fator altamente relevante é o planejamento tributário necessário ao enfrentamento destas questões, além de investimentos necessários em tecnologia e informação. Embora se fale em equilíbrio federativo, a verdade é que a nova estrutura reforça a centralização da arrecadação e da gestão tributária, com a criação de um Conselho Federativo para gerir o IBS.

Na prática, isso pode significar o esvaziamento da autonomia de estados e municípios, cujos orçamentos dependem fortemente do ICMS e do ISSQN. Governadores e prefeitos já demonstraram preocupação com a possibilidade de ficarem reféns de decisões centralizadas, sem garantia de distribuição justa dos recursos. Além disso, o chamado fundo de compensação previsto até 2032 terá uma responsabilidade gigante de evitar a situação de colapso fiscal.

Os desdobramentos da reforma devem ser observados com muita cautela. Ela representa um pequeno progresso técnico e burocrático, mas não resolve os problemas crônicos do Brasil, ao contrário, ela pode consolidar um modelo em que a tributação permanece pesada demais, injusta e desigual, travestida de simplificação e eficiência. Com a celeridade com que foi aprovada no Congresso Nacional, em vez de enfrentar o desafio de construir um sistema tributário mais justo, o país parece ter optado por uma reforma cosmética, que preserva privilégios e posterga o verdadeiro debate sobre equidade fiscal. O desenvolvimento econômico da nação parece ter ficado em segundo plano.