Geral

Jocélio Cunha
Opinião

Reforma Tributária: Riscos e Desafios para Investidores do Setor Imobiliário no Brasil

Empresas que atuam no setor imobiliário enfrentarão uma elevação dos seus custos operacionais e tributários, refletindo no aumento dos preços de venda e de locação

Jocélio Cunha

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS