Professora e estagiária são afastadas após denúncia de maus-tratos a criança em creche de Barra do Guarita

Instituição atende a educação infantil em Barra do Guarita, município de 3,1 mil habitantes do noroeste gaúcho. Centro de Educação Infantil Vovó Ilga / Reprodução

A prefeitura de Barra do Guarita, no noroeste do Rio Grande do Sul, confirmou nesta quinta-feira (25) o afastamento de uma professora e uma estagiária do Centro de Educação Infantil Vovó Ilga, após denúncia de supostos maus-tratos contra uma criança de dois anos.

Segundo o município, a direção da creche relatou os fatos à prefeitura, que determinou a instauração de uma sindicância administrativa para apurar o caso. As servidoras foram afastadas preventivamente até a conclusão dos trabalhos da comissão designada.

Leia Mais Jovem de 18 anos desaparece enquanto pescava no noroeste do RS

A Polícia Civil também investiga o caso. Conforme o delegado William Garcez Alves, foi instaurado inquérito policial para apurar o crime de maus-tratos. A denúncia foi feita pela mãe da criança no dia 11 de setembro, e a suposta agressão teria ocorrido em 29 de agosto, dentro da própria instituição de ensino.

O delegado informou que, por enquanto, os detalhes do caso não serão divulgados para não comprometer o andamento das investigações.