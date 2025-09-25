Professora e estagiária são afastadas após denúncia de maus-tratos a criança em creche de Barra do Guarita

A prefeitura de Barra do Guarita, no noroeste do Rio Grande do Sul, confirmou nesta quinta-feira (25) o afastamento de uma professora e uma estagiária do Centro de Educação Infantil Vovó Ilga, após denúncia de supostos maus-tratos contra uma criança de dois anos.
Segundo o município, a direção da creche relatou os fatos à prefeitura, que determinou a instauração de uma sindicância administrativa para apurar o caso. As servidoras foram afastadas preventivamente até a conclusão dos trabalhos da comissão designada.
A Polícia Civil também investiga o caso. Conforme o delegado William Garcez Alves, foi instaurado inquérito policial para apurar o crime de maus-tratos. A denúncia foi feita pela mãe da criança no dia 11 de setembro, e a suposta agressão teria ocorrido em 29 de agosto, dentro da própria instituição de ensino.
O delegado informou que, por enquanto, os detalhes do caso não serão divulgados para não comprometer o andamento das investigações.
Em nota, a administração municipal reafirmou o compromisso com a transparência e o zelo pela comunidade escolar, garantindo que todas as medidas cabíveis estão sendo adotadas para o esclarecimento dos fatos e, se for o caso, responsabilização dos envolvidos.