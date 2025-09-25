Geral

Professora e estagiária são afastadas após denúncia de maus-tratos a criança em creche de Barra do Guarita

Polícia Civil instaurou inquérito sobre o caso. Episódio teria ocorrido no fim de agosto 

Lavínia Fritzen

