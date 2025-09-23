Primaves recebe doação de terreno para garantir continuidade do trabalho em Passo Fundo 

Assinatura do documento aconteceu na tarde desta terça-feira (23). Tatiana Tramontina / Agencia RBS

Na tarde desta terça-feira (23), a prefeitura de Passo Fundo e a ONG Convidas formalizaram a doação do terreno onde funciona o Centro de Acolhimento de Primatas e Aves (Primaves). A área, com aproximadamente 18 mil metros quadrados, está localizada no distrito de Bela Vista.

Antigamente, a área pertencia à família do coordenador do Primaves, Luizandro Ferrari, até ser desapropriada pela prefeitura em comum acordo. Adquirida com recursos do Fundo Municipal do Meio Ambiente, passou a ser administrada pelo município.

— Durante 12 anos, minha família cedeu essa área pra gente poder construir todo esse espaço de forma gratuita. O que estamos tendo neste dia é a doação da prefeitura para a nossa instituição, para Primaves e Convidas — explica.

O espaço conta com 480 animais de 108 espécies diferentes e iniciou, recentemente, o processo para se transformar oficialmente em um zoológico.

— Essa doação já é um passo extremamente importante pra gente conseguir cadastrar o imóvel no nome da nossa instituição, para dar andamento no processo. A doação permite, por um lado, que a gente consiga gerar recursos próprios para tudo o que deseja melhorar e construir, mas também vem aumentando essa responsabilidade como instituição — afirma Ferrari.

Os custos mensais da operação ultrapassam os R$ 35 mil. O valor é destinado à alimentação e saúde dos animais, manutenções, reformas no espaço, entre outras demandas. O auxílio financeiro chega através de parceiros, empresas e instituições, além da bilheteria, que representa em torno de 80% do faturamento.

— É um trabalho que já acontece há 21 anos e, ao longo desse tempo, a gente vem dedicando, muitas vezes, recursos próprios para manter o espaço e para construir toda a estrutura que temos — pontua o coordenador.

Ato aconteceu no Primaves, no distrito de Bela Vista em Passo Fundo. Tatiana Tramontina / Agencia RBS

Após a regularização documental, a doação definitiva foi aprovada por lei e consolidada com a assinatura da escritura. A legislação estabelece que o imóvel será utilizado exclusivamente para as atividades de pesquisa, conservação e bem-estar da fauna silvestre, além de garantir a visitação gratuita de alunos e professores da rede municipal.