Geral

Previsão para 2025
Notícia

Primavera deve ser marcada por chuvas irregulares e possível retorno do fenômeno La Niña

Estação de transição é marcada por eventos extremos como tempestades, vendavais e tornados. Expectativa é de menos umidade durante o período

Tatiana Tramontina

Repórter

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS