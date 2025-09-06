Prefeitura oficializa o início das obras de acesso ao Distrito Industrial de Invernadinha

A prefeitura de Passo Fundo oficializou na última sexta-feira (5) o início das obras de acesso ao Distrito Industrial de Invernadinha. A ideia é melhorar a mobilidade em trechos que conectam pontos-chave do distrito, como a ligação entre a Rua Manoel Portela e a empresa Be8, a extensão até as ruas James Franco e Neri Gosch, além da Rua Arno Pini, que faz a conexão com a Avenida Rui Barbosa.

Entre as melhorias estão a pavimentação asfáltica de 4,7 quilômetros, a implantação de drenagem pluvial, execução de meios-fios, construção de passeios públicos com acessibilidade, além da sinalização viária.

O investimento total é de R$ 13,2 milhões, sendo R$ 6,7 milhões viabilizados junto ao Ministério das Cidades pelo então deputado federal Luciano Azevedo e R$ 6,5 milhões de contrapartida da prefeitura.

— Esta obra vai garantir melhores condições de mobilidade, segurança e acessibilidade, criando um ambiente mais favorável para quem produz e para quem trabalha aqui — disse o prefeito Pedro Almeida.

Segundo o diretor de operações da Kuhn Passo Fundo, Diogo Serro, a obra traz benefícios diretos para a indústria e para a comunidade:

— Os impactos positivos serão muitos, desde a acessibilidade para transportes de fornecedores e clientes até a retirada de produtos. Mas o maior impacto é na vida dos trabalhadores. Hoje a Kuhn conta com quase 600 pessoas que circulam diariamente no local, sendo que 95% deles moram em Passo Fundo. Essa obra vai melhorar o deslocamento diário.

Um dos pontos de destaque será a readequação das ruas James Franco e Neri Gosch, que terão pistas alargadas e redução das declividades, garantindo melhores condições de trafegabilidade para veículos pesados.