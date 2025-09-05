Prefeitura de Seberi apura uso indevido de van da saúde em evento religioso

A prefeitura de Seberi, no norte do Estado, abriu uma sindicância para investigar o uso de uma van da Secretaria Municipal de Saúde fora do horário de expediente para um evento particular. O caso teria acontecido no dia 23 de agosto, quando o veículo do município foi visto em Carazinho, cidade distante cerca de 130 km.

A reportagem de GZH Passo Fundo teve acesso a imagens que mostram o momento em que a van circula por Carazinho, próximo ao Clube Comercial da cidade (confira fotos acima).

Leia Mais Acidente entre van escolar e caminhão deixa cinco jovens feridos na BR-285, em Ijuí

Conforme a prefeitura de Seberi, o motorista teria utilizado a van sem autorização. Ele alegou que levou moradores de Seberi a um evento de uma igreja em Carazinho.

O Executivo informou que a conduta é contrária às normas do serviço público e ao compromisso desta gestão com a transparência. Afirmou ainda que não compactua com atitudes que se desviam da legalidade. Leia a nota na íntegra:

“A Administração Municipal de Seberi esclarece que tomou conhecimento na tarde 4 de setembro, de um fato ocorrido no dia 23 de agosto de 2025, no qual um motorista utilizou, sem autorização prévia para tal finalidade, um veículo pertencente à Secretaria Municipal da Saúde para levar munícipes em um evento da Igreja Assembleia de Deus, na cidade de Carazinho/RS.

Ressaltamos que o prefeito e o secretário de Saúde não tinham conhecimento de tal fato, muito menos autorizaram previamente tal conduta, que é contrária às normas do serviço público e ao compromisso desta gestão com a transparência, a ética e o respeito ao patrimônio público.

A secretaria da Saúde já encaminhou pedido para instauração de Sindicância conforme prevê a legislação municipal.