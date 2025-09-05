Geral

Abriu sindicância
Notícia

Prefeitura de Seberi apura uso indevido de van da saúde em evento religioso

Veículo oficial foi flagrado em Carazinho, a 130 km de distância. Sem autorização, motorista levou moradores a evento de igreja

GZH Passo Fundo

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS