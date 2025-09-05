Prefeitura de Erechim lança edital para nova concessão de água e esgoto

Decisão foi motivada pelos longos períodos sem água e retorno com baixa pressão. Corsan / Divulgação

A prefeitura de Erechim, no norte do RS, publicou um edital para contratação de uma nova empresa responsável pelos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município. As propostas podem ser entregues até o dia 7 de outubro.

A decisão ocorre após registros recorrentes de falhas no fornecimento de água, monitoradas pela Agência Reguladora de Erechim (Ager), com base em reclamações de moradores.

Os bairros mais afetados são Progresso, Presidente Vargas, Copas Verdes e Centro, onde há relatos de longos períodos sem água e retorno com baixa pressão.

O município informou que decidiu abrir o edital para transferência da concessão diante dos problemas recorrentes e do não cumprimento de melhorias na infraestrutura. Segundo a prefeitura, a nova empresa contratada deverá investir em obras de modernização e ampliação da capacidade da rede.

O contrato terá duração de 30 anos e valor estimado de R$ 4,09 bilhões. A expectativa é de que a nova operadora seja definida ainda este ano. A sessão pública de abertura das propostas está marcada para 8 de outubro.

O que diz a Corsan

Procurada pela reportagem, a Corsan Aegea, empresa responsável pelo serviço, informou que os problemas estão relacionados a falhas na rede de distribuição, aumento do consumo em períodos de calor e obras de manutenção.