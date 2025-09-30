Polícia flagra mais de 83 mil m² de desmatamento no norte do RS; área superior a 11 campos de futebol

Três municípios do norte do Estado registraram casos de desmatamento na segunda-feira (29). Cerca de 83.200 metros quadrados de vegetação nativa foram destruídos entre Nova Alvorada, Erval Seco e Dois Irmãos das Missões. A área é superior a 11 vezes o gramado do Maracanã, que mede 7.140 m².

Os flagrantes foram feitos pelo 3º Batalhão Ambiental da Brigada Militar (3º BABM).

Em Nova Alvorada, 21.200m² de vegetação em estágio avançado de regeneração foram destruídos, incluindo 2.800m² em Área de Preservação Permanente (APP), próxima a uma nascente.

Já em Dois Irmãos das Missões, a fiscalização foi motivada por um alerta do sistema MapBiomas, que constatou a intervenção em 12.300m² de banhado, além da supressão de vegetação nativa.

O maior desmatamento foi registrado em Erval Seco: 49.700m² de vegetação. Apesar de o responsável da área ter apresentado a licença ambiental, o documento não estava em conformidade com a legislação, não possuindo validade.