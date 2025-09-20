Polícia flagra mais de 56 mil m² de desmatamento em Casca; destruição atingiu área de preservação

Desmatamento atingiu um floresta de araucárias. 3º BABM / Divulgação

Durante fiscalização realizada na sexta-feira (19), o 3º Batalhão Ambiental de Brigada Militar (3º BABM) encontrou mais de 56 mil metros quadrados de desmatamento em Casca, município do norte gaúcho. Uma pessoa foi autuada por crime ambiental.

A equipe se deslocou até o local após receber uma denúncia através do sistema MapBiomas, que reúne alertas de satélite disponíveis para o território nacional e cruza com autorizações de supressão de vegetação e embargos, envolvendo universidades, organizações ambientais e empresas de tecnologia.

O 3º BABM flagrou a destruição de vegetação pertencente ao bioma Mata Atlântica, em uma floresta de araucárias. Do total, 51,6 mil m² estavam em áreas comuns, sem a devida autorização dos órgãos ambientais competentes.

Já 4,8 mil m² estavam dentro de uma Área de Preservação Permanente (APP), às margens de um curso hídrico. Reserva protegida, uma APP é intocável, com limites de exploração estabelecidos por lei, em que não é permitida a exploração econômica direta.

Drone foi utilizado para identificar áreas afetadas. 3º BABM / Divulgação

Ao ser questionado pelos policiais, o responsável pelo terreno não apresentou licença ambiental válida que autorizasse a intervenção, caracterizando o crime contra a flora. Por isso, foi registrado um boletim de ocorrência e ele deve responder por crime ambiental.

O desmatamento florestal e o uso irregular do solo causam diversos impactos ao meio ambiente, prejudicando a biodiversidade e contribuindo para as mudanças climáticas. Conforme a Lei n.º 9.605/98, a pena varia de multa a detenção, entre um e três anos.

