Polícia flagra mais de 100 mil m² de desmatamento no norte do RS

Durante quatro dias, o 3º Batalhão Ambiental da Brigada Militar (3º BABM) realizou uma operação para coibir a destruição da vegetação nativa no norte do RS. Durante a ação no fim de agosto, foram identificados 106.400 metros quadrados de desmatamento em seis cidades da região.

A fiscalização ambiental atendeu a 11 requisições do Ministério Público, respondendo a denúncias e alertas nas cidades de Frederico Westphalen, Cristal do Sul, Jaboticaba, Caiçara, Lajeado do Bugre e Palmeira das Missões. A área destruída equivale a quase 10 campos de futebol oficiais.

O desmatamento foi registrado com auxílio de imagens de satélites e drones, em trechos de Reserva Legal e Área de Preservação Permanente (APP). Também foram verificados descarte irregular de dejetos suínos em curso d’água, corte de espécies nativas, manejo de resíduos e efluentes em desacordo com a legislação.

Ao todo, 17 responsáveis foram identificados em 14 locais vistoriados. O BABM registrou nove ocorrências policiais, quatro boletins de atendimento e um termo circunstanciado.

Além dos registros de infrações, houve ainda apreensão de materiais e encaminhamentos aos órgãos de fiscalização competentes.