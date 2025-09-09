Pavilhão da agricultura familiar terá versão "pocket" em feira de Passo Fundo; saiba quando

Lançamento da feira foi na sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais (STR). Rebecca Mistura / Agencia RBS

Passo Fundo terá uma nova feira voltada a produtores da agricultura familiar: a primeira edição da Feira Origem do Campo está prevista para acontecer em 5 de outubro, na Praça Boqueirão Legal. O lançamento foi na manhã desta terça-feira (9), na sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais (STR).

O evento deve ser uma versão "pocket" do Pavilhão da Agricultura Familiar encontrado em grandes eventos do agronegócio, como a Expodireto e Expointer. O objetivo é fomentar o setor localmente, dado o sucesso das agroindústrias em atividades de porte maior.

Em Passo Fundo, a feira vai reunir 25 expositores com quem o público vai encontrar produtos coloniais, de horticultura e especiarias das agroindústrias, como queijos, salames, geleias, bolachas, entre outros.

— Queremos viabilizar mais um espaço de comercialização para os agricultores, para fomentar a renda e incentivar a produção, também para que os produtores caseiros venham a pensar em evoluir para uma agroindústria — explicou a presidente do STR, Marinês Scapini Penz.

As inscrições das agroindústrias encerraram na segunda-feira (8) e, agora, passarão por avaliação da comissão organizadora. A lista oficial dos expositores será divulgada nos próximos dias.