Pavilhão da agricultura familiar terá versão "pocket" em feira de Passo Fundo; saiba quando

Evento terá 25 expositores em formato similar aos pavilhões das grandes feiras do agro. Lançamento foi na manhã desta terça (9)

Rebecca Mistura

Repórter

