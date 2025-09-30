Passo Fundo teve mais de 2,7 mil raios nas últimas 12h; assista ao vídeo

Tempestade chegou por volta das 22h, conforme registro do Observatório Araucária. Observatório Araucária / Reprodução

A tempestade que atingiu Passo Fundo na noite de segunda-feira (29) trouxe uma alta carga de raios para a cidade. Segundo o Climatempo, foram 2.762 descargas elétricas das 21h30min às 9h30min desta terça (30). Desses, 881 atingiram o solo, o que demonstra a intensidade da tempestade.

Passo Fundo e região estavam em área de alerta amarelo da Defesa Civil nesta madrugada, com previsão de alta incidência de raios e eventual queda de granizo.

Leia Mais Centro de Referência para a Juventude da Cufa deve abrir em outubro em Passo Fundo

O cenário se cumpriu e a tempestade chegou por volta das 22h, conforme registro do Observatório Araucária (assista abaixo). No vídeo é possível ver fortes rajadas de vento e granizo.

Em Passo Fundo, o volume de chuva nas últimas 12h foi de 17,6 milímetros, registrados na Estação Pluviométrica do Cemaden. Não foram registrados estragos na cidade.

As rajadas de vento de maior intensidade do RS foram, em sua maioria, nas cidades da Região Norte. Em Soledade, a velocidade chegou a 68km/h. Em seguida aparece Lagoa Vermelha (62km/h), Erechim (60km/h) e Frederico Westphalen (48,6km/h).