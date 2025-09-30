Geral

Norte do RS
Notícia

Passo Fundo teve mais de 2,7 mil raios nas últimas 12h; assista ao vídeo

Ao menos 881 descargas elétricas atingiram o solo, o que demonstra a intensidade da tempestade. Defesa Civil colocou cidade e região estão em área de alerta amarelo 

GZH Passo Fundo

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS