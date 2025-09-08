Passo Fundo tem relíquias de Carlo Acutis, o santo millenial; saiba onde estão

Em Passo Fundo, relíquias estão no Santuário Nossa Senhora Aparecida . Eduarda Costa / Agencia RBS

O nome de Carlo Acutis voltou à tona depois de sua canonização, no domingo (7). O papa Leão XIV declarou o adolescente italiano que morreu em 2006, aos 15 anos, como santo em missa solene na Praça de São Pedro. Conhecido como "padroeiro da internet", ele se tornou o primeiro da geração millennial — nascidos entre as décadas de 1980 e 1990 — a ser declarado santo.

Duas relíquias — como são chamadas partes do corpo ou itens pessoais de santos e beatos — de Carlo Acustis estão em Passo Fundo, no Santuário Nossa Senhora Aparecida.

Leia Mais Carlo Acutis é canonizado pelo papa Leão XIV

Sob responsabilidade do Padre Érico Martins, a Arquidiocese de Passo Fundo possui um relicário com fios de cabelo de Carlo e uma amostra de um tecido que tocou sua pele. Para a Igreja Católica, estas são consideradas relíquias de primeiro e terceiro grau, sendo classificadas nesta ordem: primeiro, as partes do corpo (cabelo, pele ou ossos); depois itens pessoais e, por último, algo que tocou o corpo da pessoa canonizada.

Os itens foram solicitados em 2021 por meio de carta enviada ao postulador da causa de canonização do beato, na Itália. No texto, assinado pelo padre e pelo arcebispo Dom Rodolfo Weber, a justificativa para o pedido das relíquias foi para inspirar os jovens a viverem uma vida de santidade.

— Na época, Carlo Acutis não tinha tamanha devoção, as pessoas buscavam conhecer sua história. Mas no meio eclesial ele já era bem conhecido, principalmente pelos jovens católicos — relembra o padre Érico Martins, responsável pelas relíquias.

Hoje, as relíquias de Carlo Acutis fazem parte da rotina de missas e orações do Santuário. Elas ficam na capela interna, para veneração. Futuramente, a ideia é expor as peças no Santuário para que os visitantes possam visualizá-las e tocá-las.

Ainda segundo o padre, há pelo menos outras três relíquias de Carlo Acutis no Estado: uma na Paróquia de São Cristóvão em Erechim, outra no Santuário de Caravaggio em Caxias do Sul, e uma terceira na Paróquia Santo André Avelino, em Osório.

Quem foi Acutis e quais os milagres confirmados

Nascido em Londres, jovem foi criado em Milão e era devoto da Virgem Maria . Associação Carlos Acutis / Divulgação

Carlo Acutis nasceu em Londres, mas passou a maior parte da vida em Milão, onde morava com os pais. Ele morreu aos 15 anos, em 2006, após enfrentar um tratamento por leucemia. Em vida, era devoto à Virgem Maria e chegou a criar uma plataforma online para informar sobre Jesus Cristo e a eucaristia, fato que o fez ficar conhecido como "padroeiro da internet".

O primeiro milagre reconhecido pela Igreja aconteceu no Mato Grosso do Sul, quando uma criança foi curada de uma má-formação no pâncreas, uma doença rara. Ele teria se curado depois de tocar em um pedaço da roupa de Acutis exposto na capela Nossa Senhora Aparecida, em Campo Grande. O caso aconteceu em 2010 e foi reconhecido pelo Vaticano em 2020.