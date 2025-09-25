Passo Fundo sedia encontro nacional voltado ao setor de fotografia

Passo Fundo sediou na quarta-feira (24) o Encontro Nacional do Grupo Foto Sul, que reuniu cerca de 1 mil profissionais do setor da fotografia vindos de diversas regiões do Brasil. Essa é a 18ª edição do encontro.

A ação aconteceu no Centro de Eventos da Universidade de Passo Fundo (UPF) e contou com palestras, workshops e atividades de qualificação para fotógrafos e profissionais da indústria criativa.

O evento também apresentou novidades em produtos para o mercado. Entre os destaques, chamou a atenção um álbum com tela de LCD acoplada, que reproduz um vídeo automaticamente, quando aberto, além de novos acabamentos e linhas de álbuns fotográficos.

Ao todo, 10 palestrantes vindos de diferentes regiões do país discutiram sobre as tendências do mercado.

— É uma grande alegria receber profissionais de grandes centros como São Paulo, Rio de Janeiro e tantas outras cidades aqui em Passo Fundo. Isso reflete a força da fotografia e a importância da capacitação constante — disse o diretor de Relacionamento e Produto do Grupo Foto Sul, Rodrigo Scortegagna.