Passo Fundo é berço de cinco bacias hidrográficas que abastecem quase 300 municípios gaúchos

Região do "Berço das Águas" fica na divisa de Passo Fundo e com Mato Castelhano. Projeto Rio Passo Fundo - UPF/CAIXA / Divulgação

Das 25 bacias hidrográficas do Rio Grande do Sul, cinco têm origem ou passam pelo território de Passo Fundo e sua divisa com Mato Castelhano, na Região Norte. Essa característica coloca a cidade no mapa estratégico da conservação da água.

É no município que nascem as bacias do Apuaê-Inhandava, Taquari-Antas, Alto Jacuí e Passo Fundo, com rios que abastecem não apenas a população local, mas também boa parte do RS.

— É um fato extremamente importante, porque é a única cidade no Estado que tem essas características, principalmente por estarmos no Planalto — afirma o diretor do Grupo Ecológico Sentinela dos Pampas (Gesp), Paulo Fernando Cornélio.

A região, chamada pelos ambientalistas de Berço das Águas, abriga as nascentes-mãe de rios fundamentais, como o Jacuí, o maior em extensão dentro do território gaúcho.

— O Rio Jacuí nasce aqui em Passo Fundo e segue até Porto Alegre, formando o Guaíba. Só ele é responsável por cerca de 70% da água do lago — destaca Cornélio.

Além do Rio Jacuí, também estão em Passo Fundo as nascentes do Rio Passo Fundo e do Arroio Miranda, que garantem o abastecimento da cidade. As barragens da Fazenda e do Arroio Miranda são responsáveis por garantir que os mais de 214 mil passo-fundenses tenham água.

No outro extremo da cidade, na região oeste de Passo Fundo, está localizada ainda a bacia do rio da Várzea.

Impacto direto em quase 300 municípios

Nascente-mãe do Rio Jacuí, da Bacia Hidrográfica do Alto Jacuí. Paulo Fernando Cornélio/Arquivo Gesp / Divulgação

A localização estratégica das nascentes faz com que os recursos hídricos da cidade tenham impacto direto em 294 municípios gaúchos: 253 pelo Berço das Águas e 41 através do Rio da Várzea.

Por isso, Cornélio reforça que a responsabilidade da população na preservação desses recursos é enorme.

A água que bebemos e que movimenta a economia de parte do Estado nasce aqui. Precisamos preservar para garantir não apenas a nossa sobrevivência, mas a de centenas de cidades rio abaixo. PAULO FERNANDO CORNÉLIO Diretor do Gesp

Área já foi alvo de disputas

Ao longo das últimas décadas, o território onde estão as nascentes de Passo Fundo já foi alvo de projetos que poderiam colocar em risco os recursos hídricos.

Entre as propostas, estiveram a construção de um autódromo internacional, pista de motocross, cancha reta para corrida de cavalos, pista de arrancadão e até o Presídio Regional.

Segundo Cornelio, todas as tentativas foram barradas após mobilização do Grupo Ecológico Sentinela dos Pampas junto ao Ministério Público e outros órgãos ambientais.

— Conseguimos impedir porque essas obras destruiriam as nascentes. Preservar essa região é garantir água para milhares de pessoas — finaliza.

