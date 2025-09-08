Geral

Nascentes
Notícia

Passo Fundo é berço de cinco bacias hidrográficas que abastecem quase 300 municípios gaúchos

Cidade tem papel estratégico na gestão dos recursos hídricos do RS. É no município do norte gaúcho que nasce o Rio Jacuí, o maior do Estado

Tatiana Tramontina

Repórter

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS